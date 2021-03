Roglič v novo sezono kot glavni favorit na dirki Pariz-Nica

Začetek v okolici pariškega predmestja, prvi preizkus favoritov v torek

Slovenski kolesarski zvezdnik(Jumbo-Visma) danes začenja sezono 2021 na sloviti dirki Pariz-Nica.Strokovnjaki ga na dirki proti soncu postavljajo v vlogo izrazitega favorita, a kot poudarja 31-letni Kisovčan, je vsak dan dirka zase, Pariz - Nica pa velja za eno najtežjih v svetu kolesarstva.»Na začetku sezone je pomembno videti, kako gredo stvari. Všeč mi je novo kolo in disk-zavore. Zaupam v ekipo in ko sem videl, kako dobro so nastopili na dirki po ZAE, nisem mogel čakati na začetek sezone,« je za spletno stran dirke povedal najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).Poleg njega bo na sloviti dirki, ki jo imenujejo tudi “dirka k soncu”, nastopilo še veliko odmevnih imen, tudi zadnji zmagovalec dirke po Italiji(Ineos Grenadiers), branilec lanske zmage(Bora-Hansgrohe), Avstralec(Ineos Grenadiers) in odlični šprinterji(Deceuninck-QuickStep),(Groupama-FDJ) in svetovni prvak iz leta 2019(Trek-Segafredo).Danes in v ponedeljek bosta prvi dve od osmih etap priložnost za sprinterje. Današnja bo potekala v okolici pariškega predmestja Saint-Cyr-L'Ecole, dolga pa bo 165,8 km.Roglič in ostali favoriti bodo imeli prvi pravi preizkus v torek, ko bo na vrsti 14,4 km dolg kronometer v Gienu. Četrta in šesta etapa bosta namenjeni eksplozivnim kolesarjem, ki obožujejo razgiban teren, vmes bodo v peti na račun znova prišli sprinterji, sedma pa bo kraljevska s številnimi vzponi.Dobrih 166 km od Nice do Valdeblore La Colmaina bo v soboto bržčas že dalo skupnega zmagovalca, četudi je zadnja, osma etapa prihodnjo nedeljo v okolici Nice spet zelo razgibana.Priložnosti za vsestranske kolesarje bo torej dovolj, med njimi pa bo na tekmece prežal tudi Roglič. Poudaril je, da je zdrav, da so priprave potekale po načrtih, a da bodo predvsem dirke pokazale, kdo je pripravljen najbolje.