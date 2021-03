Roglič kljub padcu ostaja v rumeni majici

Primož Roglič ostaja v rumeni majici po 5. etapi dirke proti soncu. FOTO: Fabien Boukla A.s.o./fabien Boukla

Rezultati 5. etape:

Peta etapa letošnje dirke proti soncu je bila dolga 200 kilometrov (Vienne–Bollene). Ravninska preizkušnja z dvema letečima in enim gorskim ciljem 3. kategorije je v prvih 130 kilometrih potekala sila ležerno. Kot da so se tekmeci nosilca rumene majice(Jumbo Visma) že zares pokorili njegovi premoči, ki jo je pokazal v včerajšnji etapi. Tako počasne etape na tej spomladanski dirki, ko so še vsi sveži in ko komaj čakajo, da pokažejo plodove zimskih priprav, že dolgo nismo videli.Šele 72 kilometrov pred ciljem se je dirka pravzaprav začela. Kar 11 Belgijcev je napadlo peloton.(Qhubeka),in(Trek-Segafredo),in(Lotto-Soudal),in(Deceuninck-Quick Step),in(Ag2R-Citroen),in(Alpecin-Fenix) so nepričakovano pospešili in hitro naredili manjšo razliko, prvo v današnji etapi, vendar peloton ni zaspal, ujel jih je 65 kilometrov pred ciljem in spet so nadaljevali v počasnem ritmu.Potem je sledila grozljivka, 35 kilometrov pred ciljem so se v moštveni skupinski padec zapletli štirje iz Jumba Visme, med njimi tudiNajhuje jo je skupil, ki je moral zaradi bolečin odstopiti z dirke, Roglič ni izgubil veliko časa, takoj se je pognal v lov za glavnino. V nekaj kilometrih je bil zopet na varnem v pelotonu.V dolgem ciljnem šprintu se je spet najbolje znašel Irec(Deceuninck-QuickStep), zmagal je z občutno prednostjo pred Francozom(Team Arkea-Samsic).ostaja v rumeni majici, 33 sekund pred Maximilianom Schachmannom (Bora Hansgrohe), ki mu je štiri sekunde odščipnil na letečih ciljih.Povprečna hitrost etape je bila le 37 km/h, kar je nenavadno malo za tako ravno traso. Jutri pa kolesarje čaka spet težka, hribovita etapa z enim gorskim ciljem prve kategorije, dvema, druge in dvema tretje kategorije.1.Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep)2. Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic)3. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)4. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)5. Giacomo Nizzolo (ITeam Qhubeka Assos)