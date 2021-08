Roglič po tretjo zaporedno zmago na Vuelti

Vuelta kljub številnim tekmecem drugi obliž na francoske rane?

Roglič po zmagovitem nastopu v vožnji na čas v Tokiu. FOTO: Christian Hartmann/Reuters



Še trije Slovenci v vlogi pomočnikov

Roglič v rdečo že takoj na začetku?

V slavnem romarskem središču bo tako jasno, kdo bo zmagovalec 76. španske pentlje. FOTO: Tim De Waele/Reuters

Na njej bo kot glavni favorit za skupno zmago nastopil slovenski as. Ob njem bodo na startu še trije slovenski kolesarji, in sicerter. Enaintridesetletni Roglič je zmagovalec zadnjih dveh izdaj dirke po Španiji v letih 2019 in 2020. Ob prvem nazivu najboljšega na španskih cestah je na koncu ugnal drugouvrščenega domačinater svojega rojakana njegovem debiju na tritedenskih pentljah.Leto kasneje je v zelo izenačenem obračunu Kisovčan ugnal Ekvadorca. Pred začetkom letošnje Vuelte se lahko tako Roglič kot Carapaz pohvalita z nazivom olimpijskega prvaka. Ekvadorec je slavil na cestni preizkušnji, na njej je Pogačar osvojil bron, Roglič pa se je z zlatom okitil štiri dni kasneje po zmagi v vožnji na čas.Najžlahtnejše odličje je prišlo kot obliž na rane v zadnjem mesecu in pol za slovenskega asa. Na dirki po Franciji je moral namreč predčasno končati lov na skupno zmago po padcih v prvih etapah, nato pa je na olimpijskih igrah na cestni dirki zaradi krčev in zdravstvenih težav zabeležil 28. mesto.Potem ko so se Rogličevi cilji zaradi neuspelega naskoka na zmago na Touru spremenili, bo v zadnjem delu sezone poskušal še tretjič zapored osvojiti Vuelto. Zadnji, ki mu je uspelo trikrat zapovrstjo slaviti na španskih cestah, je bil domačin(2003–2005). Ta ima tudi največ skupnih zmag – štiri. S tremi se lahko pohvalita še Švicar(1992–1994) ter Španec(2008, 2012, 2014).Roglič bi lahko s tretjo zmago zbirko slovenskih zmag na velikih tritedenskih dirkah dvignil na pet, potem ko je dvakrat zapovrstjo dirko po Franciji dobil Pogačar. Na začetku sezone so pri moštvu UAE Team Emirates razmišljali, da bi Pogačarja poleg Toura in OI poslali še na Vuelto, v zadnjih dneh pa so se izrekli proti tej ideji.Največji tekmec Rogliču bi tako utegnil biti zmagovalec dirke po Italiji, Kolumbijec. Član Ineos Grenadiers je od majskega uspeha na Giru vse podredil nastopu na Vuelti, še zdaleč pa zmagovalec Toura 2019 ne bo edini Rogličev tekmec.Med glavne kandidate za visoka mesta strokovnjaki uvrščajo še Carapaza (Ineos Grenadiers), ki pa bo po tretjem mestu na Touru in nastopu na OI le stežka sledil ritmu najboljših v zahtevnem zadnjem tednu Vuelte, ter Britanca(EF Education-Nippo) in(Ineos Grenadiers).Ob peterici sta tu še nesrečnik z Gira, Španec(Bahrain Victorious), njegov rojak(Movistar) in Kolumbijec(Movistar). Zanimivo bo videti, kako se bo ob prvem nastopu na tritedenski dirki znašel Britanec(Ineos Grenadiers), novi olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu.Na startu bodo poleg Rogliča še trije Slovenci. V prvi vrsti v vlogah pomočnikov, morebiti pa tudi s prostimi rokami v pobegih.Slovensko javnost je v Tokiu z odlično predstavo očaral Tratnik (Bahrain Victorious), ki bo v Španiji pomagal Landi. Vseeno velja za tekmovalca, ki lahko na razgibanih terenih v pobegu izkoristi svoje sposobnosti v lovu na etapno zmago.Tudi Mezgec se bo, podobno kot na Touru, tudi na španski pentlji osredotočil na pomoč kapetanu, Avstralcu, medtem ko bopomagal kapetanom v ekipi ter z njimi lovil predvsem etapne zmage.Sama trasa Vuelte bo zelo zahtevna, začela pa se bo s 7,1 kilometra dolgo vožnjo na čas s krajšim vzponom, kar bi lahko ustrezalo Rogliču. Te se je v zadnjih dveh letih že pošteno navadil na rdečo majico vodilnega in prav nič čudnega ne bi bilo, če bi pred katedralo v Burgosu slednjo znova oblekel.Že v tretji etapi sledi prvi pravi test za favorite z vzponom na Picon Blanco (7,6 kilometra/9,3 odstotka). Rogliču bo na kožo pisan tudi zadnji kilometer četrte etape s sprintom navkreber. V šesti etapi bo na vrsti še težji zaključek na Cullero (1,9 kilometra/9,4 odstotka). Dan kasneje sledi zaključni vzpon na Balcon de Alicante, pri čemer se zadnji štirje kilometri navkreber postavijo s povprečnim naklonom deset odstotkov. Ena težjih etap bo deveta pred prostim dnem, ko sledi zaključni vzpon na Alto de Velefique (13,2 kilometra/6,4 odstotka).Naslednje tri etape so precej razgibane in bodo dale priložnost tako ubežnikom kot favoritom za skupno zmago, nato pa po ravninski etapi sledi 14. etapa od Don Benita do Pico Villuercasa (14,5 kilometra/6,2 odstotka), ki sredi poti vsebuje brutalni tri kilometre dolg in kar 14-odstotni vzpon na Collado de Ballesteros.Pred prostim dnem bo na vrsti zahtevna 15. etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi, po prostem dnevu pa tik pred koncem, v 18. etapi, sledi sloviti stopničasti vzpon na Covadongo (12,5 kilometra/6,9 odstotka). Kraljevska etapa bo zagotovo 19. od Salasa do vrha na zelo zahtevni Gamontiteiru (14,6 kilometra/9,8 odstotka). Vzpona San Llaurienzu (9,9 kilometra/8,6 odstotka) in Cobertoria (7,9 kilometra/8,6 odstotka) pa bosta že prej razredčila glavnino.Predzadnji dan Vuelte bo ponudil zadnjo priložnost za iskanje sekund v 202,2 kilometra dolgi etapi do Hervilla, zadnji dan pa bo na vrsti še 33,6 kilometra dolg razgiban kronometer od Padrona do Santiaga de Compostele. V slavnem romarskem središču bo tako jasno, kdo bo zmagovalec 76. španske pentlje, dolga vožnja na čas pa bo ob utrujenosti ponudila poligon za velike razlike med favoriti.