Roglič pokoril konkurenco in oblekel rumeno majico

Rezultati 4. etape:

Četrta etapa s ciljem na vrhu sedemkilometrskega klanca je obetala poslastico za gledalce in zelo težak dan na kolesu za tekmovalce 79-dirke Pariz–Nica.V 188-kilometrih so morali premagati 3500 višinskih metrov, kar šest gorskih ciljev druge kategorije, dva leteča cilja in še zaključni vzpon na klanec Chiroubles, ki ga uvrščajo v prvo težavnostno kategorijo.(EF Education-Nippo), včerajšnji zmagovalec kronometra, je danes štartal v rumeni majici vodilnega, vendar je imel težave že 46 kilometrov pred ciljem, ko je odpadel od pelotona tik pred letečim in ne gorskim ciljem.Celo etapo je bilo videti, da je moštvo Jumbo Visma sna čelu najbolj zagreto za skupno zmago. Vseskozi so svojega kapetana imeli v varnem zavetrju, njihova današnja naloga je bila, pripeljati ga čim bolj svežega pod zaključni klanec.Predzadnji klanec Brouilly, čez katerega so šli dvakrat med etapo, je selekcioniral favorite na papirju. Odpadli so nekateri, ki so na stavnicah merili precej visoko.ni imel težav, njegov pomočnikje vseskozi kolesaril tik ob ali pred njim. Na spustu je nerodno padel(Ineos Grenadiers), glavni Rogličev konkurent, ki je nekaj časa še nadaljeval, nato pa odstopil.(Groupama-FDJ), še en izmed tihih favoritov, se je znašel na tleh.(Trek-Segafredo) je po predzadnjem klancu sam nadaljeval, ostali ubežniki so počakali glavnino.(Astana) španski državni prvak se je skupaj z(Deceuninck-QuickStep) pognal v lov za vodečim Bernardom, a je Cavagno kmalu ustavila okvara menjalnika. Sanchez ga je sam ujel in prehitel.Že na začetku sedemkilometrskega zaključnega klanca na Chiroubles je bilo videti, da so najmočnejši trije iz Jumba Visme,je prvi pospešil in zreduciral, kar je še ostalo od glavnine, potem je vajeti prevzelje bil vseskozi med prvimi petimi kolesarji.je napadel tri kilometre pred ciljem, hitro je ujel, samomu je sledil do letečega cilja, na katerem jepridobil še tri sekunde bonusa. Rogliča do cilja ni mogel ujeti nihče več! Zmagoslavno je dvignil roki, zmagal v četrti etapi in oblekel rumeno majico.V cilju jeizjavil, da je super vesel za današnjo zmago, da je bil z nastopom zadovoljen že včeraj v vožnji na kronometer in da je forma že prava. Ni mogel skriti navdušenja nad rumeno majico, ki si jo je pridobil na veličasten način, s solo vožnjo. V skupnem seštevku ima 35 sekund prednosti pred lanskim zmagovalcem1.(Jumbo-Visma) 04:49:362.(Bora-Hansgrohe) 00:00:123.(Cofidis) 00:00:12