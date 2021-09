Roglič vse bliže koncu poti svetega Jakoba

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri.

Vsi štirje Slovenci bodo, kot kaže, končali letošnjo dirko po Španiji.najverjetneje kar na čelu skupnega seštevka, in to tretjič zapored. To je do zdaj uspelo samo enemu kolesarju, Špancu(2003, 2004, 2005).Današnja 19. etapa je razdeljena na dva dela. Prvi del zaznamujejo trije kategorizirani klanci, v drugem delu je samo en leteči cilj. Prvi del je idealen za pobeg večje skupine kolesarjev. Klancev je ravno toliko, da bo Roglič spet moral biti napet kot struna in pozoren, da mu ne uide kdo, ki je še nevaren za skupni seštevek. Dirke še zdaleč ni konec. Pred kolesarji sta še zelo težka sobotna etapa in nedeljski kronometer. Roglič, Tratnik, Polanc in Mezgec imajo še polne noge dela do Santiaga de Compostela.Prvi klanec na Alto de Sela d’Entorcisa sodi v tretjo kategorijo, dolg je 9,9 kilometra, ni strm, povprečen naklon je 3,9- odstoten. Drugi klanec je Alto de Garganta in je nekoliko daljši in strmejši, sodi v drugo kategorijo. Zadnji, Alto de Barbeitos, je še daljši, dolg je 11,8 kilometra, zadnji del sega tudi nad osem odstotkov. Edini leteči cilj kolesarje čaka na 163. kilometru. Zadnjih deset kilometrov je ravnina.