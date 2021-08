Roglič z olimpijsko formo po rdečo majico

FOTO: Gomez Sport Luis Angel Gomez/Photo Gomez Sport

Startni časi Slovencev

S spremljanjem v živo začnemo ob 18. uri

Španska Vuelta je v zadnjih dveh letih slovenska dirka.letos naskakuje uspeh, ki je edini do zdaj v zgodovini dirke slavil trikrat zapored, vse skupaj pa je zmagal kar štirikrat, kar je rekord.Dirka po Španiji se bo začela v Burgosu s 7,1-kilometrskim kronometrom, ki pa je vse prej kot podelitev majic. Prva dva in pol kilometra sta vzpon na vrh klanca tretje kategorije, potem sledi spust in zadnje štiri kilometre pa je ravnina. Prvi del klanca je 5-odstoten, po kratkem spustu sledi 1,2 kilometra dolg vzpon na grad Burgos, ki je 7,4-odstoten. Prvi del drugega klanca je še posebej strm, 200 metrov ceste je posute s kockami. Edino merjenje vmesnega časa je na vrhu klanca 2,5 kilometra od štarta.Na dirki bodo štirje Slovenci. Prvi od Slovencev se bo na cesto podal Luka Mezgec, zadnji izmed vseh pa18:13 Luka Mezgec (SLO, BikeExchange)20:20 Jan Polanc (SLO, UAE Team Emirates)20:42 Jan Tratnik (SLO, Bahrain Victorious)20:47 Primož Roglič (SLO, Jumbo Visma)