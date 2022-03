Rogliča bolj kot barva dresa zanimajo rezultati

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar, Primož Roglič in druščina napovedujejo še eno zgodovinsko sezono – letos so slovenski kolesarji slavili že 13 zmag na kategoriziranih dirkah v tujini. In to še preden se je začelo tekmovalno leto na domačih cestah, ki ga je vodstvo Kolesarske zveze Slovenije naznanilo s kopico obetavnih novosti.