Remcu ne diši španska ponev

Dirka po Španiji se nadaljuje z dvema gorskima etapama. Današnja 14. etapa od Montora do vrha Sierre se la Pandere je dolga 160 kilometrov.

Prva polovica je dokaj ravninska, druga polovica pa tipična gorska etapa, ki se konča po 22, 5 kilometrov dolgem vzpenjanju. Na etapi so trije gorski in en leteči cilji. Premagati bodo morali 3312 višinskih metrov.

Prvi klanec, Puerto de Siete Pililla, je dolg 9,9 kilometra, blag vzpon s 3,5-odstotnim naklonom. Klanec je stopničast, najprej je 1,6 kilometrskega strmejšega dela s 6-odstotnim naklonom, potem sledi povprečni 4,7-odstotni naklon.

Ciljni vzpon se pravzaprav začne že na 138-kilometru. Prvi del je dolg 10 kilometrov, s povprečnim 5,5-odstotnim naklonom. Sledi ravnejši sektor. Zadnjim 8,8 kilometra se cesta dviga s povprečnim 7,8-odstotnim naklonom, vse do cilja.

Zadnji kilometer se začne s kratkim spustom potem sledi spet špica do vrha. Danes bo šesti cilj na Sierri de la Panderi. Roberto Heras je na tej gori zmagal leta 2002. Alejandro Valverde, leto kasneje, Andrej Kašečkin leta 2006, Damiano Cunego 2009 in Raafal Majka 2017. Je danes na vrsti Primož Roglič?

Mads Pedersen je včeraj potrdil, da je vreden zelene majice. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Mogoče je danes dan za napad na rdečo majico, kajti vemo, da Remco Evenepoel tako kot Tadej Pogačar slabše prenaša visoke temperature. Danes kolesarji štartajo v Montori, ki leži tik ob Cordobi. To mesto je znano po tem, da so 14. avgusta lanskega leta izmerili 47,4 stopinje Celzija. S tem je dolina Guadalquivir upravičila svoj vzdevek španska ponev, saj je bil to zgodovinski rekord z najvišjo izmerjeno temperaturo zraka v državi. Za danes vremenarji v Montori pravijo, da temperatura ne bo presegla 35 stopinj.

Prvi del etape vodi preko doline Guadalquivir do Mengibarja, ki je prav tako znan po visokih temperaturah, tu rekord znaša 47,1 stopinje Celzija, potem trasa zavije proti jugu ... Vseeno upajmo, da bo danes kolesarjem prihranjen nov vročinski rekord.

14. etapa gre čez špansko ponec. FOTO: Arhiv Delo/Gm Igd

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri