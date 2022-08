Rogličeva ura resnice

Po drugem dnevu počitka kolesarje čaka kronometer dolg 30,9 kilometra od Elcheja do Alicanteja. Samo dva kilometra pred ciljem je blaga vzpetina, vse ostalo je sama ravnina. Ura resnice, ki bo trajala dobre pol ure. Primož Roglič ima raje kronometre s klanci, ampak tudi na ravnem pride do izraza njegova surova moč.

Kot aktualni olimpijski prvak v tej disciplini in trikratni zaporedni zmagovalec Vuelte je prvi favorit za današnjo zmago. Ampak, danes je tu še mladenič v rdečem, Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) je tudi mojster te discipline in pokazal je v kakšni formi je na dirki. Roglič mu na klancih ni kos, ostaja vprašanje, ali mu bo na kronometru? Trenutno za rdečo majico zaostaja 1:53. Veliko in malo. Veliko, če Remco ostane v taki formi in zelo malo, če bo imel vsaj en slab dan, kajti do cilja v Madridu je še celih 11 etap.

Še bolj je strah današnjega kronometra trenutno drugouvrščenega v skupnem seštevku Enrica Masa (Movistar), ki je v tej disciplini veliko slabši od Rogliča in Evenepoela. Roglič bi danes moral napredovati vsaj na drugo mesto, še bolje bi bilo, da bi v primerjavi z Evenepoelom pridobil nekaj sekund.

Iz tabora Jumbo Visme nimamo nobenih informacij o Rogličevem počutju in stanju. Ne vemo niti, kako so v prejšnjih etapah kazale njegove številke, v kakšni formi sploh je, ali so številke primerljive s prejšnjim letom in ali se mu v naslednjih dveh tednih forma lahko dvigne, in ali je zdaj že bil na vrhuncu. Samo ugibamo lahko in upamo na najboljše. Če ugibamo potem, bi moralo biti vsak dan boljše, saj je imel slabše priprave na letošnjo dirko.

Torej obstaja možnost, da je prišel spočit in počasen, kar pomeni, da se vrhunec lahko pričakuje v zadnjem, tretjem tednu dirke. Slabša različica je, da se zaradi poškodbe in bolečin niti spočiti ni mogel, in zato tudi pripraviti ne, ter, da je njegova forma bila najboljša na štartu letošnjega Toura. Torej je nemogoče, da bi bil še vedno v optimalni formi za zmago.

Športni direktor Addy Engels ima o prvem tednu precej mešane občutke. Začetek dirke je bil odličen, zmagali so na dveh etapah, Roglič je na tretjem mestu v skupnem seštevku, a ostali so brez njegovega najpomembnejšega pomočnika na klancih Američana slovenskega rodu Seppa Kussa in Italijana Edoarda Affinija, ki je bil na ravnini stalno ob Rogliču. Engels e optimističen za današnji kronometer, saj je poleg Primoža Kandidat za zmago tudi Rohan Dennis. Kako kaže v prihodnje, ne ve niti on. Vseeno upa, da bo Roglič vsak dan boljši. »Upajmo, da bo Primož vsak dan boljši in bo ob koncu tedna, ko spet pridejo gorske etape tisti stari Primož,« je še izjavil Addy Engels.

