Roglič je spet padel, a brez vidnih težav nadaljuje

Spremljamo v živo

Tako močnega Rogliča, kot je na letošnji dirki po Španiji še nismo videli. FOTO: Jorge Guerrero Afp

, Vine, Bardet in Henao so že na spustu. Še 17 km do cilja.Ta je pa dobra! Trentin je tudi odpadel. Romain Bardet (Team DSM) in Sebastian Henao (Qhubeka NextHash) gresta na vso moč.je odpadel! No, tega pa nismo pričakovali, celo njegovo zmago smo pričakovali. Kaže, da se nič ne bo zgodilo na klancu.Vsi ubežniki so ujeti. 12. etapa se začenja znova 20 km pred ciljem.Samo še 15 sekund prednosti ima ubežnik. Do vrha klanca so še trije kilometri. Glavnino še vedno vleče UAE ekipa z Majko na čelu. Bo Trentin čakal ciljni sprint?(Lotto Soudal) se je izstrelil na klanec!Kolesarji so na zadnjem klancu. Klanec s čudnim imenom Alto del 14% že sam pove, da je najhujša strmina 14-odstotna. Klanec je dolg 7,2 kilometra, povprečen naklon pa je 5,6-odstoten. Najtežji del klanca so zadnji trije kilometri.UAE še vedno vleče na vso moč! Res ne vemo kaj imajo za bregom danes? Zmaga za Trentina? Kaj drugega bi lahko bilo? Bomo videli kako bo na zadnjem klancu. ki je že blizu.Padec, v katerem je bil udeležen tudi Roglič:so zasledovalci ujeli, glavnina pa zaostaja 40 sekund. Roglič je zraven, Polanc tudi, Upajmo, da sta tudi Tratnik in Mezgec. Vročina je velika, kar 36 stopinj je trenutno, povprečna hitrost, kljub 13 km dolgem klancu je neverjetnih 47 km/h!(Euskaltel-Euskadi) misli resno, še vedno solira proti zadnjemu klancu.Da, da, kaže, da je Jumbo Visma že v glavnini. Tudi Yates je blizu. Dobro je ...Lov bo Rogliču zagotovo pobral precej moči za zadnji klanec. Še vedno ni ob rdeči majici. Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) je zmagal na gorskem cilju in zdaj solira v dolino. Tole je muka gledati ... Da bi vsaj vedeli, kje trenutno je Roglič s svojimi jumbovci.Stresna etapa se nadaljuje ... nič še ne vemo, kaj je z Rogličem, videti je, da poškodbe niso prehude, nadaljuje lov za glavnino skupaj z ostalimi jumbovci. Ne vemo niti, kaj se dogaja z Yatesom ... Popolna zmeda na dirki, UAE se je malce umiril, rdeča majica je spredaj, ubežniki pa so 1:04 pred glavnino, do cilja je 47 km.Jumbovci še vedno lovijo glavnine. Dobro jim gre, tudi Roglič sodeluje! Samo, da poškodbe niso prehude ... A bo na tej Vuelti sploh še kaka normalna etapa?Sredi klanca je bil krajši spust in enega ovinka niso speljali, najprej so padli kolesarji Ineosa, potem še jumbovci in tudi kolesarji Movistarja ... UAE pa spredaj še vedno vleče na vso moč, jumbovci lovijo glavnino, prav vsi so počakali Rogliča.Kolesarji Ineosa so najbolj poškodovani! Yates je še kar na tleh. Jumbovci so se pobrali, zdaj lovijo glavnino. Roglič je poškodovan, a nadaljuje. Ne vemo še kako hude poškodbe so.Padec, grd masovni padec in spet je Roglič vmes!6 km pred vrhom, 56 km pred ciljem, 1:43 je prednost sedmih ubežnikov,je odpadel na svoj rojstni dan.Klanec je položen in neskončen, bidoni se povsod podajajo. Fraile, španski državni prvak je padel. UAE pa še vedno vleče na vso moč. Carapaz je odpadel!Kaže, da danes tekmece ne bo zmlel Roglič, ampak vročina, ki še vedno raste, zdaj je že 36,4!Vročina bo v zadnjih kilometrih današnje 12. etape igrala glavno vlogo. Kaže, da vsi favoriti čakajo na zadnji klanec, ki bo najbrž določil današnjega zmagovalca.UAE dela za Trentinovo zmago v današnji etapi. Vlečejo glavnino na vso moč, prednost ubežnikov je še vedno 1:05, 64 km pred ciljem, povprečna hitrost pa je še vedno vrtoglavih 51 km/h, temperatura zraka pa 35,7! Super hot, bo spet rekel Rogla!Že drugič so prečkali ciljni prostor v Cordobi, zdaj sta na vrsti oba klanca. Najprej Alto de San Jeronimo, ki je dolg kar 13.3 km!UAE Team Emirates je danes našel smisel v lovu na ubežnike.iz Alpecina je moral zaradi padca odstopiti z dirke.Osem ubežnikov ima 1:11 prednosti, 73 km pred ciljem. Ubežniki so: Sebastian Berwick (Israel Start-Up Nation), Sander Armee (Qhubeka NextHash), Mikel Iturria Segurola (Euskaltel), Jetse Bol (Burgos-bH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Maxim van Gils (Lotto Soudal) in Chad Haga (Team DSM), ki ima danes rojstni dan.Tudi Arnaud Demare ima danes rojstni dan.Padec v glavnini!Nihče od Slovencev ni na tleh. Hud, grd padec, še vedno na tleh leži kolesar iz Alpecina. Končno je skupini ubežnikov uspel pobeg. Trenutno imajo 53 sekund prednosti. Vročina je, 34 stopinj je trenutna temperatura v okolici Cordobe.Zanimivo je, zakaj nikomur ne uspe organizirati bega. To se na takih dirkah ne zgodi pogosto. Enostavno ne zberejo se kolesarji, ki bi bili zmožni narediti beg. Skoraj sto kilometrov že poskušajo, a peloton je vseskozi za petami. Robocop Roglič je na varnem v glavnini. Tudi drugi trije Slovenci so na vidnih položajih.Medtem ko imajo v pelotonu malico, trije poskušajo končno pobegniti. Na polovici dirke smo in nikomur še ni uspelo narediti večje razlike, poskušali pa so od samega začetka 178 kilometrov dolge etape od Jaena do Cordobe.V prvi uri današanje etape je bila povprečna hitrost 52 km/h! Temperatura zraka v Cordobi je 33 stopinj. Trije ubežniki imajo samo 15 sekund prednosti pred glavnino. Do cilja je 95 km.Hribovita 12. etapa od Jaena do Cordobe je dolga 178 kilometrov. Dva gorska cilja, prvi sodi v 3. kategorijo, drugi pa v 2. kategorijo in bo prav gotovo odločilen na današnji dirki, saj je vrh 17 kilometrov pred ciljem. Potem sledi samo še 10 kilometrov dolg spust in ravnina vse do ciljne črte. Pred obema klancema je še edini leteči cilj.Vendar klanec s čudnim imenom Alto del 14% že sam pove, da je najhujša strmina 14-odstotna. Klanec je dolg 7,2 kilometra, povprečen naklon pa je 5,6-odstoten. Najtežji del klanca so zadnji trije kilometri. Tudi prvi klanec na Alto de San Jeronimo ni nedolžen, saj je dolg kar 13,3 kilometra.Hribovska 12. etapa je spet idealna za pobeg večje skupine. Treba pa je še omeniti težave z vročino, kajti Cordoba je znana po najvišjih poletnih temperaturah v Evropi, kolesarji pa so že do zdaj jamrali, da je vročina na dirki skoraj največji njihov nasprotnik. Tudi Roglič stalno omenja super hot ozračje, vsakič, ko pride v cilj.je trenutno na 3. mestu, za vodilnimzaostaja za 1:56. Vmes je malce bolj nevaren kolesar za skupni seštevek, ki je 58 sekund za vodečimi in 58 sekund pred Rogličem.je na 17. mestu, do prve deseterice ga loči dobrih osem minut. Vuelta še zdaleč ni odločena, kajti prihaja še tretji peklenski teden. Seveda najbolje kaže Rogliču, ki je do današnje etape jasno nakazal, da je trenutno vladar dirke po Španiji.in kolegi iz Ineosa vse bolj namigujejo na dejstvo, da bodo morali dirkati za drugo mesto na letošnji Vuelti.