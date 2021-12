Romario se bo zagovarjal zaradi ropa pri Marku Cavendishu

Po treh aretacijah v preiskavi oboroženega ropa na domačem naslovu britanskega kolesarskega zvezdnika Marka Cavendisha so spisali obtožnico proti 30-letnemu Londončanu Romariu Henryju. Policija iz Essexa je oznanila, da se bo moral pred obtožbami zaradi ropa v dveh točkah na sodišču zagovarjati v ponedeljek.

Še vedno iščejo njegove tri pajdaše, ki so Cavendishu, njegovi ženi in otrokom novembra po vlomu grozili z nožem in odnesli nekaj vrednih predmetov. Policija je že pred časom objavila fotografije vlomilcev, ki so jih posnele varnostne kamere, še vedno pa morebitne očividce pozivajo k sodelovanju pri preiskavi.

Cavendish, ki je nedavno podpisal novo z ekipo QuickStep AlphaVinyl, je v času ropa ravno začel z okrevanjem po hudih poškodbah, ki jih je utrpel na dirki v Gentu. Policiste so Cavendishevi na pomoč poklicali ob 2.35 zjutraj. Potrdili so, da so Cavendisha napadli, a da nihče v družini ni utrpel resnejših poškodb. Poleg dveh ročnih ur je tolpa pobegnila tudi s kovčkom Louisa Vuittona.