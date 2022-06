S prestavami Tadeja Pogačarja do srebrne kolajne

Eugenia Bujak je na sredozemskih igrah v Oranu osvojila peto kolajno za Slovenijo. Poljska kolesarka, ki od leta 2018 zastopa naše barve, je bila druga v vožnji na čas.

Bujakova je nastopila s pomembnim delom kolesa, ki ji ga je pred časom dal najboljši kolesar sveta v zadnjem obdobju Tadej Pogačar. »Pred dvema letoma sem dobila prestavo na svetovnem prvenstvu v Imoli, kjer sem bila kar dobra, končala sem na 13. mestu. Tam sem nastopila s prestavami Tadeja Pogačarja. Pustil mi jih je, rekoč, da mi bodo mogoče še kdaj prišle prav,« je Bujakova razkrila po uspešnem nastopu v Alžiriji.

Po prihodu v cilj je dolgo čakala na rezultate. »Ko sem šla mimo oglasne deske, mi je ena od deklet čestitala in takrat sem se zavedla, da bo mogoče res dovolj za kolajno. Čakala sem še nekaj minut, da sem dobila tudi uradno potrditev, nato pa sem se začela veseliti uspeha,« je dejala.

Pred dirko in med njo se je počutila zelo dobro. »Imela sem malo težav z želodcem včeraj in nekaj še ponoči. Potem pa je steklo, na progi mi je šlo zelo dobro in zelo sem si želela, da bi z ekipo osvojila odličje. Zelo sem vesela, da mi je uspelo. Vodja ekipe in trener Gorazd Penko mi je zelo dobro svetoval med dirko, le menjati sem morala prestave, ko mi je rekel. Za ta uspeh je zaslužen tako on kot tudi naši mehaniki, trenerji, fizioterapevti.«

Na Poljskem so grdo govorili o njej

Dvaintridesetletnica zadnji leti nastopa za ekipo Ale BTC Ljubljana. Izpostavila, da je kolajne še bolj vesela, saj je za njo težko leto zaradi zdravstvenih težav. »Dolgo nisem vedela, kar se dogaja z menoj, potem pa so zdravniki ugotovili, da mi ščitnica dela prepočasi. Od polovice aprila imam hormonske terapije in vsak teden je boljše.«

V slovensko reprezentanco je leta 2018 prestopila iz Poljske, ker je imela v slednji težave. »Grdo so govorili o meni in bila sem le za delo v ekipi, niso me cenili. Ampak ne bi rada govorila le grde stvari, Poljska mi je kljub vsemu dala veliko.«

Penko jo je opazil na svetovnem prvenstvu v Firencah. »Kmalu nato sem prešla v slovensko ekipo. Sama sem si želela spremembe. Ko so stopili v stik z mano, sem postala Slovenka. Zavedam se, da še ne govorim povsem pravilno vsega v slovenskem jeziku, se pa trudim in učim, da bi. Mi je bilo lažje, ker je veliko besed podobnih poljskim,« je sklenila kolesarka, ki prihaja iz kraja Sosnowiec blizu Katovic in Krakova na jugu Poljske.

Urška Pintar je v kronometru zasedla sedmo mesto, Uroš Murn pa je med moškimi pristal na 15. mestu.