Thomas dobil dirko po Švici, ki so jo zaznamovale številne okužbe

Na nedeljski zadnji etapi, posamični vožnji na čas v lihtenštajnskem Vaduzu, je Geraint Thomas z drugim mestom na koncu v skupnem seštevku prepričljivo, za več kot minuto ugnal vodilnega po sobotni etapi Kolumbijca Sergia Higuito iz ekipe Bora Hansgrohe. Zadnjo etapo, 25,6 kilometra dolg kronometer, je sicer dobil Belgijec Remco Evenepoel (Quick Step). Bil je tri sekunde hitrejši od Valižana, Thomas pa je z nedeljskim uspehom postal sploh prvi britanski zmagovalec na dirki po Švici.

Tretji v kronometru pa je bil Švicar Stefan Küng (Groupama), ki je zaostal 11 sekund. Higuita je bil šele 11., zaostal pa minuto in 11 sekund ter zapravil 19 sekund naskoka po predzadnji etapi. V skupnem seštevku letošnje izvedbe švicarske dirke je tako slavil Thomas, drugi je bil Higuita, tretji pa Danec Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech). Ta v zadnji etapi ni mogel nadoknaditi zaostanka za Kolumbijcem, Higuita je na koncu za zmagovalcem zaostal minuto in 12 sekund, Danec pa še štiri sekunde več.

A tekmovalno dogajanje na dirki je zasenčil val okužb z novim koronavirusom. Kot zadnji je odstopil Slovak Peter Sagan, ki je bil pozitiven po sobotni sedmi etapi, zanj pa je bila to že tretja okužba v 18 mesecih. Skupno je dirko zaradi zdravstvenih razlogov predčasno končalo več kot 40 tekmovalcev.

Med okuženimi tudi Sagan

Sagan je po koncu sedme etape dirke po Švici razkril, da je oddal pozitiven test na okužbo z novim koronavirusom.

»Nimam simptomov in se počutim dobro, a po pravilih moram zapustiti dirko,« je Peter Sagan, čigar vzdevek je Tourminator, sporočil sledilcem prek profila na facebooku. Za trikratnega svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu je zaradi okužbe pod vprašajem nastop na letošnji dirki po Franciji, ki se bo začela 1. julija v Københavnu.

»Včeraj, po koncu sedme etape dirke po Švici, sem pri zdravniku svoje ekipe TotalEnergies dobil test na covid-19. Žal je bil izvid pozitiven,« je zapisal Sagan na družbenih omrežjih. Slovak je bil okužen s koronavirusom že v letih letih 2020 in 2021.

V torek je v Švici dosegel svojo 120. zmago v karieri in osvojil etapo. To je bil njegov prvi triumf po septembru lani, ko je zmagal na eni od etap dirke po Slovaški, in prvi v dresu francoskega moštva, katerega član je postal letos.

Na dirki po Švici poročajo o množičnih okužbah, 30 kolesarjev je v petek odstopilo z dirke po pozitivnih rezultatih testov na koronavirus, en dan pozneje pa še en. V cilj v Malbunu je prispelo le 64 tekmovalcev, a se bo zaradi želje preostalih udeležencev dirka vseeno končala v nedeljo. Zadnja etapa je individualna vožnja na čas v prestolnici Lihtenštajna Vaduzu.