Saganu uspešno operirali koleno

Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan je danes uspešno prestal operacijo kolena, je sporočila njegova ekipa Bora-Hansgrohe. Trikratni svetovni prvak je poseg v Monaku dobro prestal in namerava kmalu spet začeti trenirati.



Sagan je letošnjo dirko po Franciji predčasno končal 8. julija, potem ko se je zaradi težav s kolenom odpovedal nastopu pred 12. etapo. Za operacijo pa so se v ekipi odločili, ker je imel 31-letni Sagan po padcu v tretji etapi kljub zdravniški oskrbi kolena vse večje težave, tako da je bil predčasen konec dirke in potem operativni poseg edina možnost.

