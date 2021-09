Še ena kraljevska etapa na Vuelti

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri.

Včerajšnja etapa ni bila zgodovinska samo za slovensko kolesarstvo, temveč tudi za svetovno. Hitra statistika, ki govori o štirih kategoriziranih klancih, od tega dveh prve kategorije in zadnji ciljni klanec, ki je sodil v ekstrakategorijo, 4475 višinskih metrov, ki so jih morali premagati v dežju, 186-kilometrska etapa, ki so jo zmogli z neverjetno povprečno hitrostjo 40,5 kilometra na uro.Zmagal je Slovenecin to z minuto in 35 sekund prednosti pred vsemi. Zmagal je tako, da je sledil kolesarju, ki se je odločil za samostojni napad 60 kilometrov pred ciljem. Ta kolesar ni samo kolesar, ampak, Kolumbijec, ki je zmagal že na Touru in Giru. Roglič mu je najprej samo sledil, potem pa je sedem kilometrov pred ciljem pritisnil na pedala, da mu Bernal ni mogel več slediti. Če to ni bila zgodovinska kraljevska etapa!Danes je 18. etapa in je na papirju označena kot kraljevska na letošnji dirki po Španiji. Papir je eno, cesta pa je nekaj čisto drugega. Etapa od Salasa do vrha Altu d'El Gamoniteira, je dolga 162 kilometrov, prva dva klanca sta prve kategorije, tretji klanec sodi v drugo kategorijo, zaključni, ciljni klanec pa je zunaj kategorije, kar pomeni, da je ekstra težek.Še več višinskih metrov kot včeraj bodo morali premagati, in sicer 4957, in tudi danes je napovedano slabo vreme.Prvih 40 kilometrov dirke je skoraj ravnih, potem sledi 9,9 kilometra dolg klanec na Puerto de San Lorenzo. Povprečen naklon je 8,6-odstoten, najtežji odseki pa več kot 11-odstotni.Spust je hiter in tehnično zahteven. Naslednji klanec je Alto de la Cobertoria, dolg je 7,9 kilometra, povprečen naklon je 8,6-odstoten, drugi del je več kot desetodstoten. Po spustu sledi klanec druge kategorije Alto La Sega del Cordal. Dolg je kar 12,2 kilometra, vendar je povprečen naklon 3,8-odstoten. Na koncu sledi vzpon na strahoviti Alto de Gamoniteiro. Klanec je dolg 14,6 kilometra, povprečen naklon je 9,8-odstoten, v zadnjem kilometru pa kar 13,8-odstoten.