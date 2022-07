Slovo od Danske z velikim sprinterskim obračunom

Tretja etapa od Vejlejada do Sønderborga je dolga 182 kilometrov. Štejemo jo med ravninske, vsebuje 1280 višinskih metrov. Ima tri gorske cilje 4. kategorije in enega letečega.

Pričakujemo lahko podoben scenarij kot včeraj. Ubežniki bodo iskali priložnost že od samega štarta. Včeraj je beg uspel že ob prvem poskusu, kar je redkost na Touru. Spet bo veter glavni sovražnik na dirki. Vremenoslovci napovedujejo slabo vreme, tudi dež in okoli 23 stopinj.

Včeraj se je lepo videlo, da je etapna zmaga pomembnejša tudi od rumene majice. Moštvo Quick Step Vinyl je storilo vse za svojega prvega šprinterja Fabia Jakobsena, da je osvojil etapo, četudi so imeli Yvesa Lampearta v rumenem. Res, da je Lampaert padel v zaključku etape, a mu je uspelo priključiti, še preden se je vnel boj med šprinterji. Etapno zmago so dosegli, rumeno majico, pa so morali predati Woutu van Aertu (Jumbo Visma). Vsekakor taktika, ki je presenetila tudi samega Jakobsena.

Šprinterji imajo danes spet svoj dan. Trije gorski cilji 4. kategorije ne bi smeli predstavljati večje ovire zanje. Ekipe se lahko samo uštejejo pri lovljenju ubežnikov. Spet pričakujemo izjemno število navijačev ob cesti. V ponedeljek bo jasno ali so Danci podrli vse možne rekorde gledanosti. Na prvi pogled je videti, da bo res tako. Včeraj je bilo vzdušje res nad vsemi pričakovanji.

Vse kaže, da bo bela majice Pogačarjeva vse do Elizejskih poljan. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Med Slovenci bo spet imel največ dela Luka Mezgec, ki bo moral pripraviti boljši zaključek kot včeraj za Dylana Groenewegna. Pogačar je včeraj imel smolo, iz UAE moštva sporočajo, da je poškodba na roki le površinska. Primož Roglič ima nalogo izogibati se stresnim situacijam in vsem nevarnostmi na dirki. Jan Tratnik in Matej Mohorič bosta v službi svojega kapetana. Prav gotovo pa šprinterske ekipe ubežnikom ne bodo dovolile priti do cilja, zato bo vsak poskus bega le nedeljska promocija.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri