Slovo od Nizozemske s še enim šprinterskim obračunom

Nizozemci so se izkazali za odlične gostitelje španske pentlje. Njihovi kolesarji so v vodstvu, domačin Mike Teunissen (Jumbo-Visma) je rdečo majico prevzel od rojaka in sotekmovalca Roberta Gesinka. Primož Roglič, veliki ljubljenec nizozemskih navdušencev nad kolesarstvom je na četrtem mestu.

Danes je na vrsti tretja ravninska etapa, doga 193 kilometrov, ki se bo začela in končala v Bredi. Breda je mesto z močno srednjeveško tradicijo in dih jemajočim, dobro ohranjenim zgodovinskim središčem s številnimi vijugastimi kanali, ki tečejo po celotni Nizozemski. Znamenitost mesta je Velika cerkev Breda, arhitekturno impresivna zgradba z več kot 600-letno zgodovino. Cerkev je zelo dragocena tudi z zgodovinskega vidika, saj so v njeni notranjosti grobnice nekaterih najzgodnejših prednikov nizozemske kraljeve družine.

Breda je kolesarje zadnjič gostila leta 2015, ko je Andre Greipel zmagal na 2. etapi Eneco Toura, drugi je bil Jacop Guarnieri in tretji legendarni Tom Boonen.

Trasa je ravninska, v zadnjem delu pa kolesarje čaka najprej klanec 4. kategorije in potem še leteči cilj. Ciljni zaključek bo najbrž podoben včerajšnjem, ko smo videli pravi ognjemet specialistov za šprint velike skupine, cele glavnine. Danes je dan tudi za ubežnike, baroudeurji bodo zagotovo napadali že od štartne črte naprej, vse dokler se ne oblikuje manjša skupinica, ki bo najbrž ujeta pravočasno, da slučajno šprinterji ne bi ostali praznih rok.

Rogličeva Jumbo Visma tudi danes brani rdečo majico. Napovedano je idealno vreme za dirkanje, tudi veter bo skoparil s svojo močjo. Jan Polanc s svojim moštvom meri zelo visoko, zato bo danes zanj še en težek delovni dan pomočnika.

3. etapa je zadnja na nizozemskih cestah. FOTO: Graphic News/Delo

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri