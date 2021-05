Tadej Pogačar bo dirkal tudi doma: Močno si želim zmagati

Naslov zmagovalca branijo prav v ekipi UAE Emirates

Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta pozneje nastopila tudi na dirki po Franciji. FOTO: Jure Eržen

Slovenski kolesarski zvezdnikje potrdil, da bo nastopil na junijski. Kot so sporočili iz tabora njegove ekipe UAE Team Emirates, bo 22-letni Slovenec lahko dirkal na domači preizkušnji, ki bo od 9. do 13. junija. Pogačar bo pozneje nastopil tudi na, kjer bo branil naslov zmagovalca, nato pa se bo podal tudi na»Zelo sem navdušen nad vrnitvijo k tekmovanjem in dirki po Sloveniji. Imel sem kar natrpan urnik vse od moje zadnje dirke v Liegu, toda zdaj se počutim odlično in že gledam proti naslednjim izzivom. Nazadnje, ko sem tekmoval na dirki po Sloveniji, je dobil dirko moj kolega iz ekipe UAE Emirates, torej branimo naslov zmagovalca. Vesel sem vrnitve v Slovenijo in močno si želim zmagati,« je potrdil novico Tadej Pogačar.Pogačar je že začel višinske priprave v Sestrieru, kamor je odpotoval skupaj z ekipo. Dirka po Sloveniji mu bo tako služila kot priprava na dirko po Franciji, na kateri bo branil lansko zmago, do katere je prišel po senzacionalni predstavi na kronometru in premagal rojakaPogačar bo po dirki po Sloveniji še ostal na domačih tleh, saj bo nastopil tudi na svojem kriteriju v Komendi 18. junija in nato še na državnem prvenstvu, ki bo 20. junija v Kopru.