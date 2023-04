Tadej Pogačar dobil potrditev: Danec napovedal novo zmago na Touru

Zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegaard bo ostal pri ekipi Jumbo-Visma vsaj do konca leta 2027. Kot so danes sporočili iz nizozemske ekipe, v kateri je eden od zvezdnikov tudi Primož Roglič, so pogodbo s 26-letnim Dancem tako podaljšali za tri leta.

Vingegaard se je ekipi Jumbo-Visma pridružil leta 2019. Leta 2020 je bil del ekipe, ki je s Primožem Rogličem osvojila špansko Vuelto. Vingegaard je leta 2021 zasedel drugo mesto na dirki po Franciji, lani pa je zmagal pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem.

Vingegaard: Fantastičen občutek na vrhu odra

»Imel sem fantastično pot z ekipo, ki me je podpirala na vse načine, da sem postal kolesar, kakršen sem danes. Cenim kakovost ekipe in ljudi tukaj ter se počutim kot doma. Vsak dan drug drugega spodbujamo, da postanemo boljši, in tukaj lahko izpolnim svoj polni potencial. Zagotovo bomo skupaj dosegli še višjo raven. Vesel sem, da bom še naprej rasel v tej ekipi,« je ob tem za spletno stran moštva dejal danski zvezdnik.

»Občutek, ki sem ga imel na vrhu zmagovalnega odra, je bil fantastičen. Moj cilj je še veliko zmag, tako na Touru kot tudi na drugih dirkah, ki prihajajo,« je dodal Vingegaard in kot glavni cilj sezone izpostavil ubranitev zmage na Tour de Francu.