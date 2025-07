Čerin: Pogačar povečuje prednost, Roglič lovi pravo formo

V nadaljevanju preberite:

Po drugem dnevu počitka gre 112. dirka po Franciji v odločilni zadnji teden in to na polno, kot radi rečejo kolesarji, saj se bo 16. etapa končala na zloglasnem Mont Ventouxu. Pred to preizkušnjo Tadej Pogačar (UAE) v skupnem seštevku vodi s prednostjo 4:13 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) pa na 6. mestu za rojakom zaostaja 10:34. Primož Čerin pričakuje, da bo v nedeljo v Parizu slovenski izplen še nekoliko boljši.

»Vse se odvija v slovensko korist, Tadej povečuje prednost, Primož lovi pravo formo, napreduje počasi, ampak vztrajno,« je Čerin, ki je leta 1986 kot prvi Slovenec končal Tour de France, potegnil črto pod drugi teden dirke vseh dirk.