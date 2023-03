Tadej Pogačar in Matej Mohorič odpirata lov na spomenike

V nadaljevanju preberite:

Največjih pet enodnevnih dirk na kolesarskem koledarju si je ime spomeniki prislužilo zaradi izjemne tradicije, zahtevnosti in prestiža, ki ga prinašajo zmagovalcem. A če so to vse več kot stoletje stare preizkušnje, so slovenski uspehi na njih zelo mladi. Prvo spomeniško zmago smo dočakali leta 2020 in jih odtlej proslavili že pet. Za šesto ima Slovenija v soboto na dirki Milano–Sanremo dva favorita, Tadeja Pogačarja (UAE) in Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

Kdo so najuspešnejši Slovenci na dosedanjih dirkah spomenikov? Kateri trije slovenski kolesarji imajo rezultat prav na vseh teh dirkah in kaj o tem pravi eden od njih, sedanji selektor Uroš Murn? V tekstu tudi zemljevid spomenikov.