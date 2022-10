Tadej Pogačar najhitrejši po treh dolinah Vareseja

Še ena slovenska zmaga po treh dolinah Vareseja. Po letu 2019, ko je slavil Primož Roglič, je Pogačar lansko tretje mesto nadgradil z letošnjo zmago.

Štirje ubežniki so zaznamovali skoraj celotno dirko. Še 50 kilometrov pred ciljem so imeli poldrugo minuto prednosti. Mathias Vaček (Trek Segafredo), ciklokrosist Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Mattia Bais (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Matteo Vercher (TotalEnergies), so delovali skladno, vendar niso zdržali do cilja.

Glavni favoriti s Špancem Enricom Masom na čelu so bili vseskozi skupaj, tik za Pogijem. Enric Mas (Movistar), ki je Pogačarja v soboto na znameniti italijanski klasiki po Emilijii, suvereno ugnal na Rogličevem klancu San Luca, je bil videti najmočnejši vse do zadnjega kilometra dirke.

Štirje ubežniki so bili ujeti 50 kilometrov pred ciljem. Največ zaslug so imeli prav Pogačarjevi. Dirka Tre Valli Varesine je potekala od Busta Arsizia, dolga je bila 196 kilometrov, s 3463 višinskimi metri. Prvih 42 kilometrov dirke je potekalo tudi čez dva klanca, potem so v Varesi via Sacco naredili osem krogov in še dva ciljna kroga po Vareseju. Lani je bil Pogačar na tej drirki tretji, zmagal je Alessandro DeMarchi, Davide Formolo je bil drugi.

Dirka se je razplamtela 20 kilometrov pred ciljem, ko je Pogačarjev moštveni kolega Diego Ulissi (UAE) najprej naredil hudo selekcijo na predzadnjem klancu dirke. Potem je bil edini Pogijev pomočnik, in prav zato se mu bo moral še kako zahvaliti, saj je opravil ogromno dela med lovljenjem ubežnikov. Najhujši napad je 12 kilometrov pred ciljem sprožil jumbovec Thomas Gloag. Nihče se ni pognal v lov, potem pa, ko je že kazalo, da mu bo uspelo priti sam do cilja se je za napad in lov nanj, odločil Enric Mas. Hitro je ujel Gloaga, vendar je bil spet Ulissi tisti, ki je Pogačarja in še kakih 15 kolesarjev potegnil zraven.

Sledil je močan napad veterana Vincenza Nibalija (Astana), ki je danes vozil svojo zadnjo dirko v profesionalni karieri. Napad je bil dober, vendar tudi njemu ni uspel podvig. Ko so Nibalija ujeli, je sledil še en napad Španca Masa. Pogačar se ni pustil, spet mu je pomagal Ulissi. Veteran Alejandro Valverde (Movistar) je vseskozi sledil Pogiju. Videlo se je, da se je Mas vdal in se v zadnjih petih kilometrih prelevil v Valverdejevega pomočnika za ciljni šprint.

O zmagovalcu je odločala skupina dvajsetih kolesarjev. V zadnjem kilometru je potrpežljivost najhitreje minila prav Pogačarja. Začel je z dolgim šprintom, najprej je kazalo, da se je uštel, ampak Pogi ni popustil. Suvereno, za skoraj dolžino kolesa, je prehitel Kolumbijca Sergeja Higuito, tretji je bil Alejandro Valverde. To je bila Pogačarjeva 15-zmaga v letošnji sezoni, 45. v profesionalni karieri, in skupna 515 za njegovo moštvo UAE.