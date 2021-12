Tadej Pogačar najhitrejši tudi po makadamu, mivki ter travi

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec druge dirke za pokal Slovenije v ciklokrosu, ki je danes potekal v parku ob hipodromu Stožice v Ljubljani. Zvezdnik cestnega kolesarstva je v blatnih in zahtevnih razmerah po osmih krogih ugnal drugouvrščenega Luko Mezgeca (BikeExchange - Jayco) in tretjega Matevža Govekarja (Tirol KTM).

Predvsem 23-letni Pogačar je bil prva zvezda domače preizkušnje v ciklokrosu, z Mezgecem pa sta uprizorila lep dvoboj pred številnimi mimoidočimi, ki so se zbrali zunaj označenih meja proge. Prireditev je zaradi veljavnih ukrepov v boju z epidemijo novega koronavirusa potekala brez prisotnosti gledalcev.

Govekar je v prvih treh krogih narekoval ritem

Krog je bil dolg 2,3 km, potekal pa je po makadamu, mivki ter travi s številnimi ovirami in stopnicami, ki so predstavljale velik izziv za tekmovalce. Skupaj je bilo v vseh kategorijah prijavljenih 126 tekmovalcev, v članski konkurenci (skupaj z mlajšimi člani) pa jih je tekmovalo 16.

Predvsem Govekar je bil tisti, ki je v prvih treh krogih narekoval ritem, sledila pa sta mu Mezgec in Pogačar. Nato je prav dvakratni zmagovalec dirke po Franciji začel stopnjevati ritem, skupaj z Mezgecem pa sta nato v ospredju nadaljevala sama z vse večjo prednostjo pred zasledovalci.

V šestem krogu je Pogačar, sicer državni prvak v ciklokrosu pred tremi leti, napravil razliko in Mezgecu ušel za 21 sekund, v sedmem in zadnjem osmem pa je mirno krmaril do cilja blatne preizkušnje in slavil s prednostjo 10 sekund pred Mezgecem in 37 pred Govekarjem.

Četrti je ciljno črto prečkal Anže Ravbar (Adria Mobil), ki je v sprintu ugnal Matica Kranjca Žagarja (Calcit Bike Team), šesti pa je bil Mihael Štajnar (mebloJOGI Pro-Concrete), sicer zmagovalec prve pokalne preizkušnje v Dolenjskih toplicah 28. novembra.

Med ženskami zmaga v Italijo

V ženski konkurenci je slavila Italijanka Asia Zontone (ASD Jam's Buja) pred Uršo Pintar (UAE Team Emirates) in Tjašo Sušnik (BTC City Ljubljana Scott), ki sta zaostali več kot en krog. Pri starejših mladincih je bil najboljši Italijan Cristiano Di Gaspero (ASD Jam's Buja), pri mladinkah pa njegova rojakinja in klubska sotekmovalka Ilaria Tambosco. Pri mlajših mladincih pa je zmago odnesel Gašper Štajnar (Calcit Bike Team). Naslednja dirka za pokal Slovenije v ciklokrosu bo 8. januarja prihodnje leto na stadionu v Ajdovščini.