Tadej Pogačar ostaja osredotočen: Vse se še lahko obrne na glavo

Za nami sta dva tedna kolesarske dirke po Franciji, po katerih je v udobnem vodstvu Tadej Pogačar. Svetovni prvak ima pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom 4:13 prednosti, čakajo pa ga samo še tri gorske etape s težkimi zaključnimi vzponi na Mont Ventoux, Col de la Loze in La Plagne. Na novinarski konferenci pred zadnjim, alpskim tednom je Slovenec povedal, da si želi v zaključnih etapah čim bolj skoncentriran, saj je dobesedno na lastni koži izkusil, kako hitro lahko pride do neljubih padcev.

Vingegaard ostaja optimističen, Pogačarju pomagajo izkušnje

Jonas Vingegaard je še vedno optimističen glede skupne zmage, danes zjutraj pa je povedal tudi, da ima plan za napad na rumeno majico. Pogačar pravi, da so pri Emiratih pripravljeni na zadnji teden »Zaupam vase. Vem, da je lahko tudi Jonas zelo optimističen, ker je v zelo dobri formi. To smo videli tudi v Pirenejih, na petnajsti etapi je letel. Sam rabim biti fokusiran, dobro jesti in spati ter držati dobro voljo in motivacijo. Zadnji teden bo težak, a smo pripravljeni, da se borimo.«

Med Vingegaardom in Pogačarjem je veliko medsebojnega spoštovanja. FOTO: Loic Venance/AFP

Svetovni prvak meni tudi, da je zdaj že nekoliko bolj izkušen kot pred leti, ko je še dirkal v beli majici: »Zagotovo sem bolj izkušen, bolje lahko razumem dirko in nadziram svoje zmožnosti. Sem bolj odrastel, to pa je že moj šesti Tour, ki ga vozim na visokem nivoju.«

Vuelta je pod vprašajem, najprej želi osvojiti Tour

V koledarju ima slovenski zvezdnik tudi nastop na dirki po Španiji, a zaradi svetovnega prvenstva v Ruandi, ki je na sporedu hitro po Vuelti, o tem še ne razmišlja. Njegov fokus je še vedno zgolj in samo na dirki po Franciji, a če bi bil povsem prepričan o nastopu na zadnji tritedenski dirki sezone, potem bi to tudi povedal: »Zdaj razmišljam samo o Touru in o šestih preostalih etapah. Ne ukvarjam se s tem, kaj prihaja. Nekateri fantje že planirajo počitnice, a jaz ne. Po dirki po Franciji se bom malo sprostil in premislil o nadaljevanju sezone.«

Na Vuelti je Pogačar edinič nastopil leta 2019, ko je dobil tri etapne zmage, v skupnem seštevku pa sta ga premagala Alejandro Valverde in končni zmagovalec Primož Roglič. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Danes tega sicer ni omenil, a po petnajsti etapi je svetovni prvak tarnal tudi o prehladu. Med novinarsko konferenco je enkrat tudi zakašljal, a ni razloga za skrb. Gorenjskega volka veselijo alpske etape, ki pridejo na spored po dnevu premora.

»Trasa je narejena tako, da me malo prestraši, ker letos vozimo čez tri vzpone, kjer me je Jonas že premagal. Vedno na to gledam, kot situacijo na dirki in ne na klanec, ki njemu bolj ustreza. Vsi klanci so večinoma enaki, če so dolgi med 10 in 15 kilometrov, potem ime ni važno. Te klance imam rad, Ventoux je ikoničen, Loze pa je eden najtežjih, kar sem jih v moji karieri odpeljal.«

Prednost še ni dovolj velika za odpiranje šampanjca

Letos ima Tadej Pogačar pred zadnjim tednom zelo veliko prednost, a vseeno ostaja na realnih tleh: »Kot vsakič na Touru bodo svoje povedale noge. Treba se bo boriti do črte, seveda pa sem super zadovoljen s prvima dvema tednoma.« Po včerajšnji etapi so Slovenca vprašali, kakšno oceno od 1 do 10 bi dal letošnjemu Touru: »Dal bi oceno 9 ker smo izgubili Joaa Almeido.«

Leta 2020 je v težave na prelazu Col de la Loze zašel tudi Primož Roglič, ki je vseeno premagal tadeja Pogačarja. Zmage se je veselil Kolumbijec Lopez, Pogačar pa je tudi nekaj let kasneje tu klonil proti Dancu Vingegaardu. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Nekateri športni novinarji so v preteklih dneh špekulirali, ali je Tour v boju za skupno zmago morda že končan. Svetovni prvak jih je utišal: »Kot ekipa smo do sedaj dirkali vrhunsko. Smo v ugodnem položaju, imamo lepo prednost, ampak veliko ljudi, še posebej novinarjev pričakuje, da je že vsega konec. Ampak v tretjem tednu s temi prihajajočimi klanci ne more biti nič odločeno, vse se še lahko obrne na glavo. To je dirka po Franciji in do zadnjega moraš biti osredotočen.«

V alpskih etapah, ki prihajajo, gre ob cestah pričakovati veliko slovenskih navijačev. V torek je na sporedu šestnajsta etapa s ciljem na mitskem Mont Ventouxu, v četrtek in petek pa karavano čakata zadnji gorski priložnosti za napade kolesarjev, ki so visoko v skupnem seštevku.