Tadej Pogačar s številko ena pogumno proti volčjem brlogu

S spremljanjem v živo začnemo ob 12. uri

Prva etapa od Bresta do Landerneaua je dolga 197,8 kilometrov. Ima štiri gorske cilje četrte kategorije in dva tretje, ter samo en leteči cilj.Cilj etape je na tri kilometre dolgem klancu, ki ima 5,7-odstoten povprečen naklon. Etapa, ki pravimo zahrbtno lahka, če ne bi bila dolga skoraj dvesto kilometrov in če ne bi bilo vreme tako slabo, kot se obeta danes. Torej, gre za težko etapo, s kar 2800 metrov višinske razlike.Zadnji klanec Fosse aux Loups (volčji brlog) je v zadnjih metrih popolnoma raven, vendar se pred zaključno ravnino postavi pokonci tudi s 14-odstotnim odsekom. Vsi, ki načrtujejo dobro uvrstitev v skupnem seštevku, bodo morali biti zraven, vendar bo to težko, ker je taka etapa namenjena »puncheurjem«, kolesarjem specialistom za tako valovit teren posut s kratkimi in strmimi klanci, ki komaj čakajo na takle zaključek, kot jih čaka danes.Vsi naši štirje kolesarji:in, so odlični v takih zaključkih, zato se nam že danes obeta izjemno zanimiva dirka.