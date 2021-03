Tadej Pogačar nepremagljiv na etapnih dirkah

Rezultati zadnje, sedme etape:

Dirka Tirreno–Adriatico je minila povsem v znamenju, saj je od štirih majic danes na zmagovalnem odru oblekel kar tri. Zmagal je v skupnem seštevku, v konkurenci mladih kolesarjev do 25 let in v seštevku gorskih ciljev. Zmagal je v četrti etapi in bil drugi v peti, vseskozi je imel skupaj z moštvom UAE dirko pod popolnim nadzorom. Pogačar je letos nastopil na dveh etapnih dirkah in na obeh zmagal. Najprej februarja v Združenih Emiratih in zdaj v Italiji.V zadnji, sedmi etapi je bil desetkilometrski kronometer v San Benedettu del Trontu, na jadranski obali (nasproti hrvaškega otoka Hvara). Deset kilometrov je dovolj, saj so na tej dirki največkrat zelo majhne razlike v skupnem seštevku. Letos je drugače, med vodečim Pogačarjem in desetimlanskim zmagovalcem te dirke je kar sedem minut.Za veliko presenečenje je poskrbel svetovni prvak v tej disciplini(Ineos Grenadiers), saj mu ni uspelo upravičiti vloge glavnega favorita za današnjo zmago. Zasedel je šele tretje mesto. Lanski svetovni prvak je po sedmih zaporednih zmagah v kronometrih, končno premagan. Dobro sta se danes odrezala tudi(Bahrain Victorius) s časom 11:39 je zasedel 14. mesto inje zasedel21. mesto (UAE) s časom 11:45. Potem je v cilj pridrvel(Jumbo Visma), ki je postavi najboljši čas 11:06. Na progi je bil samo še Pogi, ki je moral poskrbeti, da ni zaostal za več kot minuto in petnajst sekund, kolikor je imel prednosti pred štartom zadnje etape.V cilju je dosegel čas 11:18 in zasedel četrto mesto, ki je zadostovalo, da je zmagal v skupnem seštevku dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.Drugo mesto v skupnem seštevku je tako zasedel(Jumbo Visma) in tretje(Bahrain Victorius).1.(Jumbo Visma)2. Stefan Kung( FDJ-Grupama)3. Filippo Gana (Ineos Grenadiers)4. Tadej Pogačar (UAE)