Tom Dumoulin se spet poslavlja

Primož Roglič in njegovi pomočniki pri ekipi Jumbo Visma so v nizkem štartu pred kriterijem Dauphine, ki se bo začel v nedeljo, vendar je novica dneva pri nizozemski zasedbi, da kariero končuje Tom Dumoulin.

»Vse, kar počnem in čemur se odpovedujem za svoj šport, ter to, kar dobim od njega, že nekaj časa ni več v ravnovesju,« je na družbenih omrežjih sporočil Dumoulin, ki je obelodanil, da bo letošnja njegova zadnja sezona med poklicnimi kolesarji.

Iz karavane se sicer umika že drugič, prvič se je zaradi izgorelosti pred začetkom sezone 2021, ko je dejal, da si bo vzel čas za razmislek, kako naprej. Tedaj je motivacijo dobil predvsem v olimpijskih igrah v Tokiu, za katere se je vrnil in osvojil srebro (za Rogličem) v vožnji na kronometer.

Letos se je želel spet preizkusiti kot kapetan na tritedenski dirki, vendar je na Giru, ki se je končal minuli konec tedna, odstopil v 14. etapi, kar je bržčas botrovalo današnji odločitvi, da ima pri 31 letih dovolj. »Z zadostnim potrpljenjem in zelo previdnim pristopom k treningu bi se na kolesu bržkone vrnil na nekdanjo raven. Vendar bi bilo to delo na dolgi rok brez zagotovil za uspeh. Odločil sem se, da se ne bom zapeljal po tej cesti, temveč bom končal tekmovalno kariero in se podal na novo, neznano pot,« je nadaljeval Dumoulin, ki je bil na vrhuncu kariere v letih 2017 in 2018, ko si je prikolesaril naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, rožnato majico na Giru ter po eno 2. mesto na Touru in Giru.

Član Jumba Visme bo do konca sezone, za katero še nima natančnega načrta, ne skriva pa želja, da bi se osredotočil na vožnjo na čas na septembrskem SP v Avstraliji.