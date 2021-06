Ura resnice, ki bo pokazala, kdo ne bo zmagal na letošnjem Touru

Kaj bo pokazal Roglič?

Ineos Grenadiers ima svojo računico

Primožev instrument za osvojitev rumene majice. FOTO: Arhiv proizvajalca

Skupni vrstni red po štirih etapah Toura:

Spremljanje v živo začnemo ob 12.10.

Prva od dveh posamičnih voženj na čas bo 27,2 kilometra dolga peta etapa med Changeem in Lavalom. Kronometer, ki vsebuje vse; klančine, dolge ravnine, hitre spuste, tehnično zahtevne ovinke in dolg klanec v cilj. Organizator je poskrbel za zahtevno traso, zato se nam obeta izjemno zanimiva vožnja na čas.Favoriti so znani. Med njimi sta na prvem mestu prav Slovencain. Vse oči so uprte v Pogačarja, saj je to njegov prvi kronometer na Touru, po tistem zgodovinskem lanskem v predzadnji etapi lanske dirke po Franciji. Bo spet razred zase, kot je bil lani? Kolesarji Jumbo Visme, škoda, ker med njimi ni, ki je lani najbolj dvomil o Pogijevem doseženem času, bodo z največjim zanimanjem spremljali letošnjo vožnjo neverjetnega Tadeja. In vendar, ne samo Nizozemcev, oči vse kolesarske javnosti bodo danes uprte v mestece Change.To je vprašanje, ki si ga postavlja vsa konkurenca in tudi navijači. V včerajšnji etapi ni bilo opaziti, da bi imel težave s sedenjem na kolesu. Drugače bo danes, vemo, da je položaj na kolesu za kronometer specifičen, težji, vendar za nekatere spet lažji, bolj udoben. Upamo samo lahko, da bo Primož lahko iz sebe iztisnil vso moč, ki jo ima. V skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja samo 1:35. Ni veliko, če pogledamo naprej proti sedemnajstim etapam, ki še sledijo. Lahko pa je veliko, če bolečine zaradi padca še niso zapustile Primoževega telesa.Za današnjo zmago v etapi je glavni favorit, Švicar, ki letos blesti na vseh kronometrih, vendar on ni pomemben za skupni seštevek. Geraint Thomas je tudi specialist za vožnjo na čas, vendar je tudi hudo poškodovan in samo lahko ugibamo, kako se bo danes na startu počutil v lastni koži, ki je precej manjka pod dresom.ima težave s kronometri, vendar mu je današnja trasa zelo všečna in ni poškodovan.bo zagotovo hitel proti rumeni majici. Za večnim tekmecem Van der Poelom zaostaja za samo pol minute. Najbolj zanimiv pa bo nastop, ki je največji favorit v senci na letošnjem Touru. Wilco letos meri zelo visoko in nobeno presenečenje ne bo, če se bo vrinil na zmagovalne stopničke med Slovenca. Prvi od Slovencev bo startal Luka Mezgec ob 15.09, Matej Mohorič ob 15.42, Roglič ob 16.12 in Pogačar 16.40. Zadnji se bo na progo podal Nizozemec Mathieu van der Poel ob 16.50.1. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 16;19:102. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:083. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 0:314. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 0:315. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 0:386. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:397. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:408. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 0:409. Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 0:4510. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:5220. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:3539. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious 3:2961. Luka Mezgec (Avs) BikeExchange 7:41