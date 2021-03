Uvodna etapa virtualne dirke presegla pričakovanja

V soboto zvečer je potekala prva etapa virtualne dirke po Sloveniji, so sporočili organizatorji, kolesarski klub Adria Mobil v sodelovanju z agencijo Sport Media Focus ter Slovensko turistično organizacijo. Že prva etapa je presegla pričakovanja, saj je tekmovalo kar 434 kolesarjev iz 44 držav.



Ti so se v svojih dnevnih sobah na virtualni platformi Rouvy v varnem zavetju štirih sten podali na vzpon na Krvavec. Na uvodni etapi v dolžini slabih 14 kilometrov od Cerkelj do Krvavca so se številni rekreativni kolesarji s petih celin lahko pomerili tudi s članom profesionalne ekipe Bahrain Victorius, Matejem Mohoričem.



»Ker sem danes že bil na Krvavcu v okviru svojega rednega treninga, seveda v realnem svetu, na tej promociji virtualnega kolesarstva nisem pritiskal z vso silo, ampak sem to virtualno dirko izkoristil za lažji večerni trening. Vseeno ni bilo enostavno, pravzaprav sem bil na trenutke kar izmučen,« je ob koncu dejal Mohorič, ki je osvojil 30. mesto.



Na vrh Krvavca je prvi prispel Nemec Julian Steffens z odličnim časom 43 minut in 34 sekund. Med slovenskimi rekreativci je prvo etapo virtualne dirke po Sloveniji najhitreje zmogla 19-letna Lara Rajterič, skupno je bila 13. Na prvi etapi je bilo kar 87 prijavljenih iz ZDA.

Še štiri sobotne etape

Virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji bo imela še štiri etape, ki bodo na sporedu vsako soboto s pričetkom ob 19. uri. Naslednja etapa bo potekala od Črnomlja do Novega mesta čez Gorjance. Dolga bo dobrih 42 kilometrov, tokratni profesionalni gost pa bo domačin Jani Brajkovič (Adria Mobil).



Vsaka etapa bo štela kot samostojna dirka, na koncu vsake etape bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico. Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji v različnih starostnih kategorijah.



Kot pravijo organizatorji, je virtualna kolesarska dirka izjemna priložnost za promocijo Slovenije kot kolesarske destinacije. Zato je sodelovanje najboljših slovenskih kolesarjev, vključno s Primožem Rogličem, ki so hkrati veliki ambasadorji Slovenije v svetu, velik izziv, da tudi tuji rekreativci spoznajo kolesarske lepote Slovenije.

