V majici prvaka na Tour Mohorič

Tadej Pogačar je nedavno dobil dirko po Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel

se je na državnem prvenstvu v Kopru veselil drugega naslova slovenskega prvaka, ki si ga je prikolesaril v ekskluzivnem boju legionarjev iz svetovne serije. Najdlje je z njim v ospredju vztrajal, ki je četrtkovemu srebru iz vožnje na čas dodal še cestnega, za povsem gorenjski oder za zmagovalce pa je s 3. mestom poskrbelŠtevilni slovenski ljubitelji kolesarstva so se pridušali, da obalna trasa ob Bonifike do Markovca in nazaj skozi Žusterno (za 172 km so jo kolesarji prevozili desetkrat) ni dovolj zahtevna. Vendar se je potrdilo staro pravilo, da je dirka tako težka, kot jo naredijo kolesarji. In naši asi iz svetovne serije so se podvizali. Kmalu po startu so napadli, Polanc (oba UAE), Mohorič,in(vsi Bahrain Victorious), ki se jim je priključil tudi, ki se je ta mesec vrnil v karavano po dveletni odsotnosti zaradi dopinške kazni.Do naslednjega preloma je prišlo v osmem krogu, ko sta se odpeljala Mohorič in Polanc. Med seboj sta obračunala na zadnjem vzponu na Markovec, najprej je skočil Polanc, vendar je odločil Mohoričev protinapad. Z njim je 26-letni kolesar iz Podblice pri Kranju ponovil naslov prvaka iz leta 2018 v Mirni Peči, v majici prvaka pa ga bomo prvič videli čez nekaj dni na predstavitvi ekip na Touru. Premagal je 29-letnega Polanca iz Britofa, v ozadju je šprint za 3. mesto proti Tratniku in Pogačarju dobil 32-letni Kranjčan Mezgec (BikeExchange).