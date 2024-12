Van Aerta najprej premagal glavni rival, nato še gledalec

V prazničnem času ob koncu leta so v kolesarstvu v ospredju dirke ciklokrosa v Belgiji, ki so še posebej pod drobnogledom, ko sta na štartu glavna zvezdnika Mathieu van der Poel in domači adut Wout van Aert.

Slednji je moral nekoliko zamakniti začetek sezone v ciklokrosu, ker je imel prebavne težave, na tekmi serije Exact Cross v Loenhoutu pa sta se z večnim tekmecem vendarle pomerila mož na moža. A se za Belgijca dirka ni razpletala po željah: »Imel sem veliko težav, da sem čevelj pripel v pedala, na srečo se mi je nato odprl prostor, da sem se lahko prebil v ospredje.«

FOTO: AFP

A tempu Van der Poela, ki je ob koncu leta v zelo dobri formi, ni bil kos, Nizozemec je imel pred zadnjim krogom pol minute naskoka in je le še mirno odpeljal zmagi naproti. V boju za zmagovalni oder se je Van Aert boril s Thibaujem Nysom, ki ga je z lepim manevrom zaprl ob ogrado, kjer je eden od nepozornih gledalcev povzročil padec Van Aerta: »Thibau zagotovo ni bil kriv, nič ni naredil narobe, lepo me je prehitel na tesnem delu proge. Res škoda, da me je nato zbil gledalec, ki je visel čez ograjo na progo, želel sem se boriti za mesto na zmagovalnem odru.«

Tretje mesto je tako pripadlo Laurensu Sweecku. Van Aert bo večino sezone ciklokrosa izpustil in se osredotočil na priprave na sezono na cesti.