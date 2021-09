Van der Hoorn in ubežniki prehiteli glavnino, Mohorič skupno osmi

Nizozemski kolesar Taco van der Hoorn je zmagovalec tretje etape dirke po Beneluksu. Na trasi od Essna do Hoogerheideja (168,3 km) je bil najhitrejši med petimi ubežniki, ki so za las prehiteli glavnino. V skupnem seštevku še naprej vodi Švicar Stefan Bissegger, Slovenec Matej Mohorič je skupno osmi.



Mohorič (Bahrain Victorious) je danes pripeljal v cilj v času glavnine, dolgo pa je v zaključku tudi lovil pet ubežnikov in s tem skušal pomagati najboljšemu šprinterju v ekipi Bahraina, Nemcu Philu Bauhausu. Na koncu so glavnini zmanjkale vsega tri sekunde, pet ubežnikov pa je za zmago obračunalo med seboj.

Mohorič ostal v boju za zmago

V skupnem seštevku je tako 26-letnika iz Podblice ugnal v etapi tretjeuvrščeni Avstralec Luke Durbridge (BikeExchange), ki je z osvojenimi 13 bonifikacijskimi sekundami skočil na skupno šesto mesto. Drugo mesto je v današnji etapi osvojil Danec Mathias Norsgaard (Movistar), ki ni bil kos pospešku Van der Hoorna (Intermarche-Wanty-Gobert) v šprintu.



Mohorič za vodilnim Bisseggerjem (EF Education-Nippo) še naprej zaostaja za 36 sekund in je ostal v boju za drugo skupno zmago na tej dirki, potem ko je slavil tudi pred tremi leti, ko se je ta imenovala BinckBank Tour. Najbližje Bisseggerju, ki je dobil kronometer v drugi etapi letošnje dirke, je Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) z zaostankom 19 sekund, še sekundo več na tretjem mestu zaostaja Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ).

