Vesoljec, bomba, stara glava na mladih ramenih – Pogačarjev šov odmeva

Neverjeten prikaz moči

Pogačar opazil, da so vsi želeli biti v begu

Največji sovražnik bo sam sebi

»Preprosto rušilno. Tour de France je šele v osmem dnevu, a ima že gospodarja, ki mu je ime Tadej Pogačar,« je na svoji spletni strani zapisal vplivni italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport, ki jeoznačil za »vesoljca«. Čeprav je etapno zmago slavil(Bahrain Victorious), je branilec naslova s četrtim mestom povsem zasenčil vse kolege z neverjetno predstavo in napadom več kot 30 kilometrov pred ciljem.»Izvenserijski tekmovalec UAE Emirates je pokazal, da je povsem očitno najmočnejši, najpopolnejši in tudi najpogumnejši. Je v senzacionalni formi,« so dodali.Pogačar, ki ima zdaj 1:48 minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem(Jumbo-Visma), bo imel že na nedeljski deveti etapi izjemno priložnost, da že praktično razreši vsa vprašanja o zmagovalcu. Etapa, ki so jo lani zaradi zemeljskega plazu spremenili, mu je namreč pisana na kožo. Gre za zahtevno gorsko etapo od Clusesa do Tignesa (144,9 km). V njej bo pet kategoriziranih vzponov, ciljni pa je dolg kar 21,1 km s povprečnim naklonom 5,6 odstotka.»Slovenec ima staro glavo na mladih ramenih. Povsem je posekal svoje največje tekmece v skupnem seštevku z neverjetnim prikazom moči,« je v svojem tekstovnem komentarju poročal BBC.»Nihče ni bil kos Tadeju,« je zapisal osrednji španski športni dnevnik MARCA, kjer so dejali, da je Pogačar »bomba«. Spomnili so se na to, kako je Pogačar z moštvenimi kolegi po zaslugi tekmecev v petek močno trpel, zdaj pa da je rivalom »vrnil darilo« s potezo, kakršne so »sposobni le redki«.»Korak za korakom je Pogačar pridobival sekunde in minute v primerjavi s tekmeci, poleg tega pa je zbiral še 'trupla', ki so bila pred njim, denimo Iona Izagirreja, ki je več obdobij etape sanjal o zmagi,« so zapisali v madridskem dnevniku.»Ni bilo lahko, na začetku je bilo veliko stresa. Zahtevno je bilo sploh priti med ubežnike. Na začetku sem bolj zasledoval ostale, nikoli mi ni bilo treba v ospredje in posledično sem prihranil nekaj moči. Dobro mi je uspelo priti nazaj med najboljše," je v prvi izjavi organizatorjem dejal 29-letni Teuns.»Slišal sem, da imam nekoliko pred vrhom nekaj prednosti pred Pogačarjem, nekako sem vedel, da bi lahko zdržal, če bi imel prednost pred zadnjim vzponom. Uspelo mi je, v mislih sem imel predvsem dedka, ki je umrl tik pred Tourom. Zato sem pokazal proti nebu. Nekaj dni pred Tourom sem moral še na pogreb, zato je to zdaj toliko bolj čustven trenutek,« je zmago preminulemu dedku namenil moštveni kolega, zmagovalca petkove etape.Prava dirka v boju za skupno zmago pa se je odvijala v ozadju. Pogačarju (UAE Team Emirates) so do zadnjih 32 km pomagali tudi moštveni kolegi, ko pa so ostali brez moči, je v deževnem in nekoliko hladnejšem vremenu 22-letnik s Klanca pri Komendi napadel. Po prvem poskusu mu je sledil le Ekvadorec(Ineos Grenadiers), ko pa je napadel drugič, je zmagovalec Gira 2019 in lani drugouvrščeni na Vuelti popustil.Slovenski zvezdnik, lanski zmagovalec Toura, je nato v samostojni vožnji, letos je v podobnem slogu opravil že s tekmeci tudi v drugi etapi dirke po Sloveniji do Celjskega gradu, vseskozi pridobival prednost in že na zadnjem vzponu virtualno oblekel rumeno majico. Potem ko je imel na vrhu predzadnjega vzpona na prelaz Romme (8,7 km/9,4 %) 1:20 minute naskoka pred Carapazom, je bil na vrhu Colombiera (7,3 km/8,7 %) pred Ekvadorcem že za tri minute. Na vrhu Colombierja je Pogačar vzel pet bonifikacijskih sekund, v cilj pa je po zahtevnem spustu v dežju pripeljal kot četrti z zaostankom 49 sekund za Teunsom.V skupnem seštevku je tako slovenski zvezdnik zdaj 1:48 minute pred Van Aertom in že 4:38 minute pred Kazahstancem(Astana-Premier Tech).»Zjutraj še nisem kaj o tem razmišljal, želeli smo le videti, kako se bo vse skupaj odvijalo. Začetek je bil zelo zahteven, kolesarji so bili povsod, vsi so želeli biti v begu. Na koncu sem se dobro počutil v tem vremenu, ki mi zelo ustreza. Pred zadnjimi tremi vzponi sem moštvenim kolegom dejal, da si želim razbiti dirko in to nam je uspelo,« je samozavestno v izjavi za organizatorje Toura dejal 22-letni Pogačar.»Ko sem videl, da so vsi trpeli in da so Rui (Costa), Brandon (McNulty) in Davide (Formolo) opravili odlično delo, sam pa sem napadel in nadaljeval v svojem ritmu. Res sem zadovoljen z razpletom,« je povedal novi vodilni v skupnem seštevku. Vseeno je bil presenečen nad nekaterimi moštvi, ki že dan prej niso želele sodelovati v lovu na ubežnike.»Malce sem presenečen. Po včerajšnjem dnevu, ko so nas napadli, sem slutil, da so najbrž mislili, da so nas zlomili. In da bodo konec koncev danes pokazali več. Izkazalo se je, da so bili najbrž bolj načeti zaradi včerajšnje dolge etape in današnjega mraza,« je malce zbodel tekmece 22-letnik.»Mislim, da je res moj največji sovražnik zdaj Tadej Pogačar,« je v smehu dodal slovenski as. »Videli bomo dan za dnem. Smo v rumenem in pripravljeni smo na obrambo majice, saj smo dokazali, da smo močna ekipa,« je še organizatorjem na vprašanje, ali lahko zdaj premaga le še sam sebe, odvrnil lanski zmagovalec Toura.V etapi so preostali Slovenci veliko zaostali, med njimi tudi(Jumbo-Visma). Kisovčan še naprej trpi za posledicami padcev v prvih etapah letošnjega Toura. V cilj je prišel na 175. mestu, skupaj z njim je 35:01 minute zaostal tudi(BikeExchange) na 137. mestu. Petkov junak Mohorič je bil v cilju dobrih šest minut prej na 69. mestu (+28:41).»Danes je bila še ena kraljevska etapa, ne toliko po trasi, ampak po načinu dirkanja. Od začetka je šlo na polno, skupine so se delale ena za drugo. Na določeni točki se je v pobegu znašel tudi Pogačar,« je v smehu za RTV Slovenija dejal 26-letnik iz Podblice.»Wout (Poels), Dylan (Teuns) in jaz smo imeli nalogo, da pridemo v ubežno skupino. Njima je to uspelo, Dylan pa je dobil etapo, kar je neverjetno. Pogačar pa je še enkrat pokazal, da ima prestavo več od ostalih. Upam, da ima dovolj močno ekipo, da bo tole pripeljal do Pariza,« je rojaka pohvalil Mohorič.