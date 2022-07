Vitez s kolesa presedlal na motor

Sir Bradley Wiggins je leta 2012 postal prvi britanski zmagovalec dirke po Franciji, deset let pozneje dirko spremlja na motorju in v živo komentira za TV Eurosport. Med profesionalce je prestopil že leta 2001, vendar se je do OI 2008 v Pekingu bolj kot na cestno kolesarstvo osredotočal na dirkališčno različico.

Kot veliko britanskih kolesarjev je med kariero kombiniral obe disciplini in v obeh je bil izredno uspešen. Na štirih olimpijskih igrah v obdobju 2000–2016 je v dirkališčnem kolesarstvu osvojil osem kolajn, od tega kar štiri zlate.

Prva znamenja napredka so se pokazala že leta 2009. Takrat se je začela Wigginsova preobrazba v cestnega kolesarja, ki se je sposoben potegovati za visoke uvrstitve tudi na tritedenskih etapnih dirkah. Z ekipo Garmin je tedaj osvojil 3. mesto na Touru.

Prestop k Skyu – korak k zmagoslavju kariere

Po tej sezoni je prestopil k novoustanov­ljeni britanski ekipi Sky. Kot največji domači up za odmeven dosežek na tritedenski dirki je takoj postal tudi kapetan in prvi zvezdnik ekipe. V dresu Skya se je zmagi na tritedenski dirki najbolj približal na Vuelti 2011, ki jo je končal na drugem mestu tik za ekipnim tovarišem Chrisom Froomom.

Sezona 2012, tretja z moštvom Sky, je bila vrhunec njegove kariere. Med pripravami na dirko po Franciji je osvojil etapni dirki Pariz–Nica in po Dofineji. Edina kolesarja, ki sta pred njim v isti sezoni osvojila obe dirki, sta bila Jacques Anque­til (1963, 1965) in Eddy Merckx (1971). Oba sta bila nato v isti sezoni najboljša še na Touru. Wiggins je postal tretji v zgodovini, ki mu je uspel ta podvig. Letos se priložnost, da podaljša seznam kolesarjev, ki so zmogli redki trojček zaporednih zmag, s Tourom ponuja Primožu Rogliču!

Bradley Wiggins je po izjemno uspeš­nem spomladanskem uvodu v sezono 2012 v Francijo prišel kot prvi favorit za končno zmago. Trasa mu je bila pisana na kožo. Vključevala je namreč prolog in dva kronometra, dolga 41,5 in 53,5 kilometra. Vodstvo na dirki je prevzel po 7. etapi in ga ni več izpustil iz rok. Za češnjo na torti je deset dni pozneje na olimpijskih igrah v Londonu osvojil še zlato kolajno v kronometru!

Po zmagi na dirki po Franciji 2012 je začel izgubljati tekmovalno motivacijo. Breme slave, ki ga je prineslo zmagoslavje na največji kolesarski dirki na svetu, mu ni bilo všeč. Kljub temu je v kolesarstvu vztrajal še štiri leta, ki pa jih je označil za najnesrečnejša svojega življenja.

Bradley Wiggins je za mikrofonom spet vzljubil kolesarstvo. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Nova kariera, nato vrnitev h kolesarstvu

Po športni upokojitvi leta 2016 se je Wiggins, ki so mu zaradi uspehov podelili tudi plemiški naziv, povsem umaknil iz kolesarstva. Dve leti pozneje, konec leta 2018, se je vanj posredno vrnil najprej s svojim podkastom, nakar je leta 2019 postal strokovni sodelavec Eurosporta. Od dirke po Franciji tega leta se z vseh treh velikih tritedenskih dirk (Giro, Tour, Vuelta) neposredno oglaša z motorja in komentira dogajanje. Televizijskim prenosom je tako dodal nove privlačne razsežnosti, za gledalce bolj zanimive in dinamične. Tudi sam pravi, da mu je nova kariera poročevalca in komentatorja povrnila ljubezen do kolesarstva.

Zaradi svojih izkušenj lahko boje za vrhunske etapne uvrstitve in končno razvrstitev na tritedenskih dirkah predstavi na povsem izviren način. Predobro ve, kaj vse mora postoriti kolesar, da bi zmagal na tritedenski dirki. Ni mu težko zaznati in izpostaviti najmanjših podrobnosti, ki lahko prispevajo h kolesarjevemu (ne)uspehu ob koncu dirke. Veliko detajlov bi tudi pozoren in vešč gledalec brez njegovih opažanj preprosto prezrl.

Ker je neposredno navzoč ob pelotonu, lahko posreduje informacije, ki jih komentatorji v komentatorskih kabinah nimajo na voljo. Njegov pogled na dirko namreč ni zamejen s tem, kar se vidi na zaslonu. Osebna poznanstva s kolesarji in športnimi direktorji mu pomagajo, da včasih kar sproti izbrska kakšno informacijo več, ki bi je bila športna javnost sicer deležna šele po dirki ali sploh ne. Čeprav včasih malce preveč favorizira britanske kolesarje, je Bradley Wiggins nesporno zelo vešč strokovni komentator z edinstvenim pogledom na dogajanje, ki je dodana vrednost vsakemu prenosu.