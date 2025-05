Vsaka Pogačarjeva zmaga je še vedno posebna

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je na SP v Lizboni osvojil bronasto kolajno, se je Andrej Hauptman v zgodovino slovenskega kolesarstva zapisal z zlatimi črkami. Ni le oral ledine z vrhunskimi rezultati, med katere sodi tudi 5. mesto na OI v Atenah, kot športni direktor, trener, mentor in predsednik KD Rog, pri katerem je kolesarsko odrasel, je svoje bogate izkušnje in znanje prenesel na naslednje rodove. To še vedno počne, ko v spremljevalnem avtomobilu ekipe UAE sledi Tadeju Pogačarju. Po novem navodila najboljšemu kolesarju na svetu daje kot petdesetletnik.