Van Aert zmagovalec prve etape, Roglič v cilju z glavnino

V jugovzhodni Franciji se je začela 74. kolesarska dirka Crierium du Dauphine. Prva etapa je bila pravo ogrevanje za težko nadaljevanje, odločil pa jo je šprint glavnine, v kateri je bil najhitrejši kolesar Jumbo Visme, belgijski as Wout Van Aert, ki je imel v zaključku več moči od Britanca Ethana Hayterja in Američana Seana Quinna.

Po dveh mesecih se je po poškodbi kolena na dirke vrnil Van Aertov moštveni kolega Primož Roglič, ki je na osemdnevni dirki edini slovenski predstavnik. V uvodni, 191,8 kilometra dolgi etapi od mesta La Voulte-sur-Rhone do Beauchastela, ki je sicer vsebovala štiri kategorizirane gorske cilje, a vzponi niso bili posebej zahtevni, je na cilj prišel v glavnini in v času zmagovalca, zasedel pa je 30. mesto.

Konfiguracija prve etape je napovedovala šprint glavnine, kar se je na koncu tudi uresničilo. V njem pa vendarle niso sodelovali vsi najboljši šprinterji, saj so že pred zadnjim dejanjem stik z glavnino izgubili Nizozemec Dylan Groenewegen, Nemec Phil Bauhaus in še nekateri. Posebno Groenewegnova ekipa BikeExchange je v zadnjem, ravninskem delu poskušala vse, da tekmece ujame, a ji ni uspelo, za kar ima največ zaslug ekipa Ineos Grenadiers, ki je ospredju diktirala ritem.

A Van Aerta in njegove ekipe ni zlomila, tako da je belgijski zvezdnik, ki je tako prevzel skupno vodstvo, upravičil vlogo favorita in vknjižil svojo 34. zmago v karieri in četrto v sezoni. V zadnjih dveh kilometrih je sicer z napadom poskušal specialist za vožnjo na čas Francoz Remy Cavagna, a je njegov poskus, po katerem si je privozil približno 100 metrov prednosti, nevtralizirala prav ekipa Jumbo Visme.

»Spomladanski del sezone je bil naporen in dolg. Potreboval sem nekaj počitka, še kako pa so mi pomagale 12-dnevne skupinske priprave v Tignesu. Čutil sem, da sem tam, kjer želim biti, to sem danes dokazal. Ekipa je danes spet pokazala odlično delo, jaz sem samo postavil piko na i. Etape na tej dirki mi ustrezajo, verjamem, da se bo ponudila še kakšna možnost. Želim si tudi zeleno majico najboljšega po točkah, a to ni nuja,« je dejal Van Aert, ki je tudi obljubil pomoč Rogliču in Jonasu Vingegaardu: »Verjamem v medsebojno pomoč, gradimo zaupanje za Tour.«