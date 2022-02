Za Bernalom zadnja operacija: Najtežja dirka življenja

»Skoraj sem umrl, ampak zdaj sem spet nazaj,« je po hudi nesreči s kolesom med treningom v domači Kolumbiji iz bolnišnice sporočil nekdanji zmagovalec dirke Tour de France Egan Bernal.

Član ekipe Ineos Grenadiers je utrpel vrsto poškodb in bil večkrat operiran, tudi na hrbtenici. Mladi zvezdnik je hvaležen bogu, zadnjo operacijo pa je označil kot najtežjo dirko v življenju. Na instagramu je ob fotografiji zapisal tudi: »Let's Rock!«

Egan Bernal je vesel, ker je preživel nesrečo. FOTO: instagram

Bernal, ki se je pred desetimi dnevi zaletel v stoječi avtobus, je naštel vse poškodbe, med njimi dvakrat prebodena pljuča, 11 zlomljenih reber in dva zloma na hrbtenici. Zlomljen je tudi palec na nogi, pogačica na kolenu, ostal je brez zoba ...

»Ob meni je skupina odličnih ljudi, včeraj so opravili zadnjo operacijo in vse kaže dobro. V prvi objavi po nesreči je pred dnevi zapisal, da so mu zdravniki napovedali 95-odstotno možnost, da bo postal paraplegik in da je skoraj umrl med ukvarjanjem s športom, ki ga ima najraje. Še vedno je v intenzivni negi, vendar je optimističen.

Bernal se je 24. januarja na cesti med Bogoto in Tunjo zaletel v avtobus, ki je ustavil ob cesti, da bi odložil potnika. Okrevanje naj bi trajalo pol leta, vrnitev na kolesarske steze mu napovedujejo čez leto dni.

Leta 2019 je sin tovarniškega delavca postal najmlajši zmagovalec Toura po letu 1909, lani je osvojil Giro d'Italia. Pred nesrečo je veljal za glavnega tekmeca Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na letošnjem Touru, ki se bo začel 1. julija na Danskem.