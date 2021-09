Zadnja priložnost za Rogličeve izzivalce

20 Etapa Vuelta 2021

Enric Mas je najbližji zasledovalec Rogliča. FOTO: Ander Gillenea/ AFP

Slovenskega kolesarskega zvezdnikale še dve etapi ločita od tretje zaporedne skupne zmage na dirki po Španiji. Potem ko je slavil leta 2019 in 2020, ima letos pred zadnjo etapo z gorskim ciljem od Sanxenxa do Mos. Castro de Hervilla natanko dve minuti in pol naskoka pred najbližjimi zasledovalci.Kolesarje čakata 202,2 kilometra in pet kategoriziranih vzponov v zadnjih 90 km trase. Vseeno v etapi ni posebej dolgih in strmih vzponov. Najdaljši in najbolj strm je vzpon na prelaz Mougas okoli 56 km pred ciljem (9,8 km/6,4 %). Zadnji vzpon na Castro de Herville je dolg 9,7 km s povprečnim naklonom 4,8 odstotka, a z nekaj zahtevnimi odseki nad desetimi odstotki naklona.Preizkušnja morda ne bo tako zahtevna, kot sta bili tisti v sredo in četrtek, vseeno pa ob letos zelo hitri Vuelti, ko, tako rekoč, vsak dan ekipe dirkajo na vso moč, ponuja nekaj možnosti za spremembe med najboljšo deseterico.Enaintridesetletni Roglič (Jumbo-Visma) ima še naprej 2:30 minute naskoka pred drugouvrščenim Špancemter 2:53 pred Kolumbijcem(oba Movistar).Kolesarji se bodo na pot podali ob 12.03, v cilju pa najboljše organizatorji pričakujejo okoli 17.30. V nedeljo bo nato vrsti le še 33,8 km dolg kronometer do Santiaga de Compostele, ki bo določil končni vrstni red 76. španske pentlje.