Zamenjava na vrhu, spet trije Slovenci v deseterici

Primož Roglič je trikrat zapored slavil v Španiji. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Matej Mohorič je letos zares opozoril nase. FOTO: Benoit Tessier/ Reuters

Na najnovejši lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI) se je zavoljo svetovnega prvenstva v Belgiji zgodilo nekaj sprememb.(4628 točk), zmagovalec dirke po Franciji, je spet prehitel(4357) in se povzpel na prvo mesto.Belgijec je namreč izgubil več točk kot Slovenec, saj je branil drugo mesto z lanskega SP. Zmagovalec Vuelte in vožnje na čas na OI v Tokiu(3249) je ostal na tretjem mestu. Za njim je svetovni prvak(2924). V deseterico se je na 10. mesto vrnil(1897) in tako ima Slovenija spet tri kolesarje v top 10. Nobena druga država nima niti dveh!Med državami ostaja na vrhu Belgija (13.637), je pa Francija (10.710) zavoljo Alaphilippovega uspeha prehitela Slovenijo (10.653) na drugem mestu. Četrta je Italija, na petem mestu je Nizozemska prehitela Veliko Britanijo.Med ekipami seveda ni prišlo do sprememb. Vodi Ineos-Grenadiers pred DeceunInck Quick-Stepom, sledijo Jumbo-Visma (Roglič), UAE Emirates (Pogačar) in Bahrain Victorious (Mohorič).Do konca sezone je le še nekaj dirk, najbolj odmevni bosta Pariz-Roubaix in dirka po Lombardiji, na katerih bosta nastopila Pogačar in Roglič.