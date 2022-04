Aktualni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu, Francoz Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), si je ob nedeljskem padcu na dirki Liege-Bastogne-Liege zlomil ramo in dve rebri. Okrevanje bo trajalo več mesecev. Pri Francozu je ob zlomu reber prišlo tudi do pnevmotoraksa. Alaphilippe bo letos zanesljivo manjkal na dirki Tour de France, ki se začne 1. julija. Tam je nazadnje blestel leta 2019, kjer je dva tedna navduševal navijače, na koncu pa je v zadnjih dveh dneh zmago odnesel Kolumbijec Egan Bernal.

Zaradi poškodbe Francozu prav tako grozi, da se ne bo mogel primerno pripraviti na branjenje naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil v letih 2020 in 2021. Časa do takrat ima še kar nekaj, saj kolesarje prvenstvo čaka v drugi polovici septembra v avstralskem Wollongongu.

Francoz je padel pred ciljem pri hitrosti približno 60 kilometrov na uro in moral takoj nato v bolnišnico. Na tleh so se skupaj z njim znašli številni kolesarji, ki so bili na ozkem delu ceste. V padcu je bilo udeleženih 30 tekmovalcev, med njimi tudi Francoz Romain Bardet (Team DSM), Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) in Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Letos je Alaphilippe padel že marca na dirki Strade Bianche in moral počivati nekaj tednov.