Zmaga mladega Schmida, v skupnem vodstvu se je še utrdil Bernal

Mladi švicarski kolesar Mauro Schmid (Qhubeka ASSOS) je v svojo korist odločil enajsto etapo dirke po Italiji od Perugie do Montalcina (162 km). Po hudem boju je na koncu za sekundo pustil za seboj drugouvrščenega Italijana Alessandra Covija (UAE Team Emirates), tretje mesto pa si je z zaostankom 26 sekund prikolesaril Belgijec Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).



Kolumbijski as Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je ciljno črto prevozil kot enajsti. Za tokrat najhitrejšim Schmidom (21 let) je zaostal za tri minute in devet sekund ter se še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima zdaj 45 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Rusom Aleksandrom Vlasovom (Astana-Premier Tech).



Jana Tratnika (Bahrain Victorious), ki je po nedeljskem grdem padcu in odstopu Mateja Mohoriča ostal edini slovenski predstavnik na Giru, tokrat ni bilo v ospredju. Z zaostankom 22 minut in 35 sekund je 31-letni Idrijčan zasedel 114. mesto, skupno pa je na 102. mestu (+ 1;26:06).



Jutri bo na sporedu nova zahtevna dvanajsta etapa od Siene do Bagno di Romagne (212 km).



Rezultati 11. etape dirke po Italiji:

1. Mauro Schmid (Švi, Qhubeka ASSOS) 4;01:55

2. Alessandro Covi (Ita, UAE Team Emirates) + 0:01

3. Harm Vanhoucke (Bel, Lotto Soudal) 0:26

4. Dries De Bondt (Bel, Alpecin-Fenix) 0:41

5. Simon Guglielmi (Fra, Groupama-FDJ) 0:41

11. Egan Bernal (Kol, Ineos Grenadiers) 3:09

12. Emanuel Buchmann (Nem, Bora-Hansgrohe) 3:12

13. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) 3:32

14. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) 3:35

15. Simon Yates (VB, BikeExchange) 3:35

26. Remco Evenepoel (Bel, Deceuninck-QuickStep) 5:17

114. Jan Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 22:35



Skupni vrstni red:

1. Egan Bernal Gomez (Kol, Ineos Grenadiers) 42;35:21

2. Aleksandr Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) 0:45

3. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) 1:12

4. Hugh Carthy (VB, EF Education-Nippo) 1:17

5. Simon Yates (VB, Team BikeExchange) 1:22

6. Emanuel Buchmann (Nem, Bora-Hansgrohe) 1:50

7. Remco Evenepoel (Bel, Deceuninck-QuickStep) 2:22

8. Giulio Ciccone (Ita, Trek-Segafredo) 2:24

9. Tobias Foss (Nor, Jumbo-Visma) 2:49

10. Daniel Martinez (Kol, Ineos Grenadiers) 3:15

102. Jan Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 1;26:06

