Zmaga Rogliča na Višarjah je bila čustveni vrhunec sezone

Kolesarska sezona z letnico 2023 se je končala, še enkrat več govorimo o sezoni slovenski presežkov, za katere bi potrebovali kopico vrstic, da bi vse spravili v isti tekst. Za analizo tekmovalnega leta, ki je med drugim prineslo prvi slovenski Giro, prvo slovensko dirko po Flandriji, novo belo majico na Touru, kolajno s svetovnega prvenstva na cestni dirki in nenazadnje naslov mladinskega evropskega prvaka smo v studio povabili Naceta Korošca, selektorja mladinske reprezentance in tvorca velikih uspehov na EP na Nizozemskem.

V zadnjem tednu je bilo aktualno zlato kolo, nagrada za najboljšega kolesarja, ki je šla v roke Jonasu Vingegaardu. »Ne smemo pozabiti, da nagrado podeljujejo Francozi, znova je šla v roke zmagovalcu Toura in ne moremo reči, da nezasluženo. Sam pa vseeno mislim, da bi si nagrado zaslužil Tadej Pogačar. Kar on uprizarja, je neverjetno. Njegove zmage so izjemne, v vseh elementih dirkanja je dober, tako na grand tourih kot na klasikah, to je odlika redkih kolesarjev. Nikoli ne moremo vedeti, s čim nam še lahko postreže,« (ne)pristranskost francoske žirije komentira Korošec.

Nace Korošec. Foto: Marko Feist

V prvem delu podkasta lahko slišite, kako je bilo v slovenskem taboru pospremiti bronasto kolajno na cestni dirki v Glasgowu, zakaj je Pogačar lahko tako dober na klasikah, čeprav mu na belgijskih cestah manjka izkušenj, kaj Korošec meni o odločitvi Primoža Rogliča, da zamenja tekmovalno sredino in kakšna se mu zdi trasa dirke po Franciji 2024.

Kaj pa je bil zanj vrhunec tekmovalne sezone 2023? »V teh časih je na koncu sezone težko izpostaviti le en rezultat, a zame je bil čustveni vrhunec zmaga Primoža Rogliča na Giru. Dokazal je, da je psihično zelo močan kolesar, zmaga na Višarjah je bila zaradi slovenskih navijačev še bolj čustvena in bo šla zagotovo v zgodovino.«

V drugem delu podkasta Korošec ponudi vpogled v delovanje mladinske reprezentance, ki jo podpira Matej Mohorič. Temelje so začeli polagati pred dvema sezonama, letos se je z naslovom evropskega prvaka Anžeta Ravbarja in bronasto kolajno Žaka Eržena mozaik sestavil v celoti. Korošec razkrije, kako je dirka potekala skozi njegove oči in tudi, kakšna je prihodnost slovenskega kolesarstva, ne glede na astronomske vložke v tujini, ki se tudi v mladinskih vrstah že poznajo.

Anže Ravbar, Nace Korošec in Žak Eržen na evropskem prvenstvu na Nizozemskem, kjer so osvojili naslov prvaka in bronasto odličje. Foto KZS

Kaj pa si mladinski selektor želi v sezoni 2024? »Želim si uspešnega dirkanja Rogliča, njegov razvoj mi je zelo všeč, želim si, da dobi podporo in naredi maksimum, kar lahko, potem pa bomo videli, kar bo to prineslo. Pred nami so olimpijske igre, ta generacija bi krono vseh dosežkov minulih let lahko dosegla tudi na OI, imeli bomo najmočnejšo reprezentanco do sedaj in to bi veljalo izkoristiti. V moji mladinski kategoriji pa prioriteta ostajajo prvenstva, svetovno in evropsko, obe sta po naših željah in upamo še na kakšno kolajno.«