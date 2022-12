Aleluja, trpljenja v Stožicah je očitno konec

Verjetno košarkarjem Cedevite Olimpije ni niti padlo na misel, da bi se jim lahko ponovila zgodba italijanskega Trenta, ki so v prejšnji sezoni iztržili le eno zmago v skupinskem delu evropskega pokala, vendar jim je bilo po šestih porazih v minulih tednih že zelo neprijetno. In v sedmem poskusu so le dočakali evropski prvenec. V Stožicah so ugnali Ulm in napovedali odločen boj za eno od prvih osmih mest v skupini A, ki vodijo v osmino finala.

Cedevita Olimpija : Ulm 108:78 (78:57, 48:39, 28:21) Dvorana Stožice, gledalcev 1200, sodniki Perez (Špa) Tsaroucha (Grč) in Giovanetti (Ita). Cedevita Olimpija: Ferrell 14 (1:2), Jeremić 9, Alibegović 18 (2:4), Murić 11, Adams 16 (1:1), Matković 12, Gnjidić 3, Omić 12 (2:3), Dragić 13 (7:8); Ulm: Dos Santos 6 (2:2), Christen 3, Langenfeld 6, Bretzel 2, Nuñez 6, Klepeisz 16 (2:3), Hawley 7, Jallow 13 (2:2), Žugić 5 (2:2), Fuchs 9 (1:2), Dorn 6 (0:1).

Ljubljančani imajo voljo imajo še 11 kol, vendar so v četrtem domačem nastopu na evropski sceni ponudila lep dokaz za igralno preobrazbo, ki spremlja dopolnitev njihovega moštva. Igra postaja vse bolj raznovrstna in kolektivna, o čemer priča podatek, da so proti Ulmu zbrali 9 asistenc že v prvi četrtini, do polčasa 15 in na koncu 24 (Yogi Ferrell 7 do glavnega premora, slednjič 9). V uvodnih kolih je bilo njihovo povprečje 14 – na tekmo. Uporabne podaje so znali izkoristiti tako zunanji kot visoki košarkarji, zato je prednost hitro naraščala: 17:10, 40:26, 56:41, 92:62 ... Vse do prve evropske stotice v sezoni in do šestih strelcev z vsaj 11 doseženimi točkami.

Karlo Matković (z žogo) in soigralci so prevladovali na obeh straneh igrišča. FOTO: Cedevita Olimpija

Bolje pozno kot nikoli

Vmes so gostje iz Nemčije poskušali pokazati, da tudi njim košarka ni tuja, a njihove epizode so bile veliko prekratke, Olimpijinim košarkarjem pa je ob prepričljivem vodstvu zgolj občasno popustila raven zbranosti in nesebičnosti. Skupna ocena je bila vendarle zelo pozitivna, zato so se neredki v Stožicah spraševali, kakšen bi bil položaj stožiške zasedbe, če bi v prvih šestih evropskih kolih igrala vsaj malo (s)podobno. A bolje pozno kot nikoli, in ne pozabimo, v dvoboj je vstopila z napadalnim povprečjem 80,3 točke. Tokrat je po dobrem začetku nasula tekmecem kar 60 točk v drugem polčasu.

»Končno! Prva zmaga je tu in je zaslužena. Zadovoljen sem tudi z igro, naša obramba je bila čvrsta in gibljiva, v napadu je žoga lepo krožila. A ne smemo se ustaviti, gremo naprej,« je odleglo Olimpijinemu trenerju Jurici Golemcu. Njegovi košarkarji so metali 69-odstotno za dve točki in trojke 17:31.

