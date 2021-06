Antetokounmpo še ni rekel zadnje besede

Košarkarji iz Milwaukeeja so na drugi finalni tekmi vzhodne konference v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali tekmece iz Atlante s 125:91 in izid v zmagah poravnali na 1:1. Tretja tekma bo v noči na ponedeljek v Atlanti.



V Fiserv Forumu v Milwaukeeju so gostitelji pred 16.400 gledalci prevladovali od prve do zadnje minute. Najbolj v drugi četrtini, ko so naredili delni izid 20:0 in jo dobili kar s 43:17. Na polčasu so že vodili s 77:45 in tako razrešili vse dvome o zmagi.



V domači vrsti sta prevladovala Giannis Antetokounmpo s 25 in Jrue Holiday z 22 točkami, v razglašeni zasedbi iz Atlante pa je bil najbolj učinkovit Trae Young, ki je dosegel 15 točk ob metu iz igre 6-16.

