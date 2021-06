Atlanta z Youngom misli resno: 48 točk in uvodna zmaga v Milwaukeeju

se je spet izkazal pod pritiskom in na svoji prvi tekmi konferenčnega finala, Young z Atlanto letos tudi prvič igra v končnici, dosegel 48 točk za zmago na gostovanju v Milwaukeeju. Napeto je bilo do konca,je slabih 30 sekund pred koncem dobil skok in potisnil žogo skozi obroč za vodstvo v konferenčnem finalu.Prva tekma je bila povsem v znamenju Younga, ki je uprizoril predstavo kariere v končnicah lige NBA. Njegov števec točk se je ustavil pri številki 48, temu je dodal še 11 podaj. Young je v dvorani Fiserv Forum v Milwaukeeju pisal zgodovino. Še nikoli poprej se ni zgodilo, da bi košarkar v svojem debiju v konferenčnem finalu, odkar so pred petimi desetletji vpeljali sedanji tekmovalni format, dosegel 48 točk.Zmagovalec vzhodne konference se bo v finalu lige NBA pomeril z boljšim iz finalnega obračuna zahodne konference, v katerem košarkarji Phoenix Suns proti Los Angeles Clippers vodijo z 2:0 v zmagah. Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.Milwaukeeju, ki je utrpel prvi domači poraz v letošnji končnici, ni pomagal niti grški zvezdnik, ki je tekmo končal z izkupičkom 34 točk, 12 skokov in devet podaj,pa je za domače dodal 33 točk in 10 podaj.Milwaukee Bucks :113:116 - Atlanta vodi z 1:0 v zmagah