Bayern za točko prekratek v Tel Avivu

Včeraj se je začela nova sezona košarkarske evrolige. Med udeleženci prvih tekem 1. kroga je bil danes tudi edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju v sezoni 2021/22. Žan Mark Šiško je z Bayernom gostoval pri Maccabiju iz Tel Aviva in izgubil z 68:69.



Bayern je v tretji četrtini nadoknadil zaostanek, v tesni končnici pa je zmago izgubil po zadetih prostih metih domačih pol minute pred koncem za točko naskoka, nato pa so gostje zgrešili dva meta za tri točke. Šiško je na prvi tekmi elitne konkurence dosegel pet točk v 18 minutah, dodal jim je še po en skok in podajo.



Danes so na sporedu štiri tekme, Monaco je premagal Panathinaikos s 75:63, Armani Milano pa CSKA s 74:64, zvečer igrata še Real Madrid in branilec naslova, turški Anadolu Efes.



Danes bodo prvi krog dokončali še Unics Kazan – Zenit Sankt Peterburg, Fenerbahče Istanbul – Crvena zvezda Beograd, Asvel Villeurbanne – Žalgiris Kaunas, Olympiacos – Baskonia Vitoria in Barcelona – Alba Berlin.

