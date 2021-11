Bečirovič: Tako ne gre več naprej; Omić blizu Stožic

Po dveh porazih v zadnjih petih dneh, so v košarkarskem klubu Cedevita Olimpija napovedali določene spremembe. Prva bi lahko prišla v podobi potrditve sodelovanja s centrom Alenom Omićem, ki je na vhodnih vratih ljubljanskega kluba.

Devetindvajsetletni v Tuzli rojeni košarkar je kariero začel pri Zlatorogu, nato pa je med letoma 2012 in 2015 igral za Olimpijo. Od takrat je igral še za Gran Canario, Anadolu Efes, Malago, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut in nazadnje Bourg.

Za francoskega udeleženca evropskega pokala je v povprečju Omić v sezoni 2020/21 v francoskem prvenstvu dosegal 11,4 točke in 9 skokov na tekmo (najboljši skakalec). V tej sezoni nekdanji slovenski reprezentant ni imel kluba. Omič je na twitterju zjutraj objavil dva zmaja. Klub se je zaenkrat glede njegovega prihoda zavil v molk.

Jurica Golemac ni zadovoljen s pristopom igralcev. FOTO: Aba

Olimpija je v zadnjem obdobju v rezultatski krizi po dveh visokih porazih. V nedeljo je po porazu s 75:104 proti Megi v ligi Aba spregovoril športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirovič in napovedal spremembe.

»Že pred tednom, ki je za nami, smo želeli v času, ki ga prinašajo reprezentančne akcije, napraviti določene korekcije, ki bi prinesle osvežitev, in najti rešitev, ki bi nam prinesla tisto, kar nam ta trenutek manjka. Ob tem si seveda nismo niti predstavljali, da se bo na zadnjih dveh tekmah zgodilo to, kar se je zgodilo, saj se na obeh gostovanjih na parketu nismo niti pokazali,« je v nedeljski izjavi za javnost zapisal Bečirovič.

»Ne moremo govoriti o slabem vtisu, ker je to, kar se je dogajalo v Podgorici in Beogradu, pod vsako kritiko vseh nas. Odgovorni smo vsi, ki smo del naše članske ekipe, od prvega, do zadnjega. Vsekakor bomo v prihajajočem tekmovalnem premoru napravili še podrobnejšo analizo in našli rešitve, ki nam bodo pomagale doseči cilj, ki si ga vsi srčno želimo. Sezona je še dolga, nič še ni izgubljenega, v kolikor pa bomo želeli preobrniti potek sezone, je vsekakor potrebna reakcija in sprememba,« je še dodal.

Alen Omić je nekdanji slovenski reprezentant. FOTO: Roman Šipić

Trenutno Ljubljančani zasedajo peto mesto v ligi Aba s petimi zmagami in štirimi porazi. V evropskem pokalu pa so varovanci Jurice Golemca na osmem mestu z dvema zmagama in tremi porazi.

Naslednjo tekmo bo Cedevita Olimpija odigrala v nedeljo, 5. decembra, ko bo v Areni Stožice v desetem kolu regionalne lige gostila Zadar.