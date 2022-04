Beograjski rdeče-beli brez domačega spektakla

Ligaški del košarkarske evrolige bo konec naslednji teden, a neznank o tem, kod se je uvrstil v končnico in kdo se bo potegoval za štiri finalne vstopnice za zaključni turnir v Beogradu, ki bo od 19. do 22. maja, je že znan. Barcelona, Real Madrid, Olimpiakos, Milano, Anadolu Efes, Maccabi, Monaco i Bayern je najboljših osem v tej sezoni evrolige, ki se je zaradi vojne agresije Rusije v Ukrajini v minulem mesecu razpletala brez treh ruskih klubov (CSKA, Zenit, Kazan).

Zadnjega četrtfinalista sta v medsebojnem dvoboju razrešila Bayern in Crvena zvezda. Münchenčani so prepričljivo premagali rdeče-bele 82:57, pri čemer je edini slovenski košarkar v evroligi Žan Mark Šiško za Bavarce v 23:54 minute dosegel osem točk, štiri podaje in skok. S porazom pri Baskonii (79:96) in zadnjem mestu na lestvici je eno od najslabših sezon zaokrožil Žalgiris, ki ga je od oktobra vodil Jure Zdovc. Pod taktirko 54-letnega Konjičana so Litovci so dosegli sedem zmag, eno manj od Panathinaikosa in Asvela.

Jure Zdovc je Žalgiris popeljal do sedem zmag v evroligi. FOTO: Uroš Hočevar

V zadnjih tekmah, 7. in 8. t. m., se bo odločalo le še o tem, kdo bo imel boljše izhodišče v četrtfinalu ali »lažjega« tekmeca – tekmo več v morebitni peti tekmi na izločanje. Barcelona je z le petimi porazi prepričljivo prva, Real z devetimi je drugi, a je lahko tudi četrti. Branilec naslova Anadolu Efes in Maccabi se potegujeta za peto mesto, Monaco in Bayern za sedmo.

Pari zadnjega kola: Real Madrid – Bayern, Asvel – Milano, Barcelona – Maccabi (vsi 7. t. m.), Fenerbahče – Panathinaikos, Monaco – Alba, Crvena zvezda – Anadolu Efes (vsi 8. t. m.).