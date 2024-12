Bivši MVP z masko do 34 točk, a sledi nov počitek (VIDEO)

Prva tretjina sezone je bila za privržence Philadelphie prava nočna mora, obetali so si lov na naslov prvaka, a so bili nekaj časa celo najslabša ekipa v ligi NBA. Veliko zaslug za to imajo poškodbe, zdaj pa trener Nick Nurse končno lahko računa na vse člane velike trojke: Joela Embiida, Tyresa Maxeya in Paula Georgea.

Skrbi predvsem stanje Embiida, ki ima kronično otečeno koleno, za nameček si je zlomil še nos in zato izpustil prejšnjo tekmo. Tokrat je igral z masko in se poigral z neizkušenim Charlottom, dosegel je 34 točk v dobrih 31 minutah na parketu. Dobro je igral tudi Maxey (23 točk), George pa je imel obrobno vlogo (5 točk, 10 skokov). Philly je kljub temu premagal Charlotte s 108:98 za deveto zmago v sezoni, glavni izziv v nadaljevanju pa bo vzpostaviti kohezijo med najboljšimi igralci v napadu.

A to ne bo lahko, saj bo Embiid izpustil že naslednjo tekmo v noči na nedeljo, v zaporednih večerih ne bo igral, tudi v nadaljevanju pa ga čaka precej več odmora in počasno stopnjevanje forme za končnico, vsaj tako si želijo v Philadelphii.

Derbi večera v Clevelandu je bil zelo enostranski, konjeniki so razkrili težave Milwaukeeja, ki mu ni pomagal niti izvenserijski Giannis Antetokounmpo s 33 točkami in 14 skoki. Cleveland je gladko slavil s 124:101 in ostaja na vrhu vzhodne konference, zmage se je veselila tudi najboljša ekipa zahoda Oklahoma, ki je premagala Miami s 104:97.

Tudi pri vročici ne gre vse gladko, Jimmy Butler je razburkal vode, ko je (neuradno) zahteval menjavo, a še naprej igra v slabi formi. Tokrat je v prvi četrtini zapustil igro zaradi zvina gležnja, pred začetkom druge je Miami sporočil, da ne bo več stopil na parket zaradi bolezni. Kakšne in kakšno je stanje gležnja, Miami ni sporočil, do konca tekme pa niso bili kos raznovrstni Oklahomi, kjer je tokrat prednjačil Jalen Williams s 33 točkami.

Liga NBA:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 98:108

Micić 20, Bridges 15; Embiid 34 in 9 asistenc, Maxey 23.

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 101:124

Antetokounmpo 33 in 14 skokov, Middleton 14; Mitchell 27, Garland 16.

Oklahoma City Thunder - Miami Heat 104:97

Williams 33, Gilgeous-Alexander 25; Herro 28, Adebayo 17 in 10 skokov.