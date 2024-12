Popovich si želi vrnitve na trenersko klop

Sloviti ameriški košarkarski trener Gregg Popovich, ki je novembra utrpel blažjo možgansko kap, je povedal, da načrtuje vrnitev na trenersko klop San Antonio Spurs. Popovich je glavni trener Spurs od sezone 1996/97 in je teksaško zasedbo v 29 sezonah popeljal do petih naslovov prvaka lige NBA.

»Nihče ni bolj navdušen nad mojo vrnitvijo na trenersko klop kot tisti, ki so vodili moj rehabilitacijski proces,« je dejal 75-letnik, znan po svoji odločnosti in čemernosti. Popovich je bil trikrat trener leta lige NBA. Na olimpijskih igrah v Tokiu je leta 2021 vodil ameriško reprezentanco, ki je osvojila naslov.

»Zdravniki, slasti pa fizioterapevti so se hitro naučili, da mene ni mogoče trenirati,« je dodal legendarni trener. Popovich je bil odsoten z igrišč, odkar ga je 2. novembra zadela možganska kap v dvorani Frost Bank Center Spurs. Začasno je njegovo vlogo prevzel njegov pomočnik Mitch Johnson.

V izjavi, ki so jo objavili Spurs, se je Popovich tudi zahvalil navijačem in kolegom za podporo, ki jo je prejel. »To je bilo zagotovo nepričakovano težkih šest tednov za mojo družino in zame,« je dejal. »Ko delamo skupaj na mojem okrevanju, si želim vzeti trenutek in povedati, da je bil izliv podpore, ki smo jo prejeli v tem času, resnično izjemen na najboljši možen način.«

Popovich, najstarejši trener v zgodovini lige NBA, ima 1390 zmag v rednem delu sezone in še 170 zmag v končnicah.